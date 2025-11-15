Thái Lan nêu điều kiện khôi phục thỏa thuận hòa bình với Campuchia

Thủ tướng Anutin cho biết Thái Lan sẽ tiếp tục đình chỉ thỏa thuận hòa bình cho đến khi Campuchia xin lỗi về những sự việc gần đây ở biên giới.

Trong bài đăng trên Facebook hôm nay, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho hay ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vào tối 14/11 về tình hình căng thẳng biên giới đang leo thang với Campuchia.

Ông nhấn mạnh Thái Lan đã đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia vì Phnom Penh "không tuân thủ và vi phạm" các điều kiện của nó. Thủ tướng Anutin nói rằng điều này sẽ được duy trì đến khi Campuchia thừa nhận vi phạm thỏa thuận và đưa ra lời xin lỗi chính thức với người dân Thái Lan về vụ cài mìn tại Phu Makhuea khiến 4 binh sĩ nước này bị thương.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bangkok hồi tháng 9. Ảnh: Reuters

Ông cho biết các quan sát viên nước ngoài đã kiểm tra hiện trường vụ nổ và xác nhận những quả mìn được gài sau khi thỏa thuận hòa bình được ký, bằng chứng mà ông nói rõ ràng cho thấy hành vi sai trái của Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định nước này có quyền thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để bảo vệ chủ quyền, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân cũng như tài sản của mình trước những mối đe dọa từ nước ngoài.

Ông cho hay đã đề nghị Tổng thống Trump và Thủ tướng Anwar, hai lãnh đạo làm trung gian hòa giải trong tranh chấp, yêu cầu Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuân thủ thỏa thuận và không can thiệp vào việc gỡ mìn.

Thủ tướng Hun Manet trong một bài đăng trên Facebook cùng ngày cho biết Campuchia sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận và hy vọng hai bên vẫn duy trì hợp tác theo những nguyên tắc và cơ chế đã được thống nhất.

Tổng thống Trump trong khi đó nói rằng ông đã cứu vãn thành công thỏa thuận ngừng bắn đang đứng bên bờ vực giữa Thái Lan và Campuchia bằng cách nói chuyện với lãnh đạo của cả hai nước.

"Tôi vừa ngăn chặn một cuộc xung đột ngày hôm nay", ông nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một tối 14/11. "Họ đang làm rất tốt, trước đây thì không được như vậy. Tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi".

Đụng độ xảy ra tại biên giới Thái Lan - Campuchia đêm 12/11, trong đó quân đội hai nước đều cáo buộc đối phương nổ súng trước. Campuchia cho biết một người thiệt mạng và ba người bị thương, Thái Lan không ghi nhận thương vong.

Bangkok trước đó tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Phnom Penh, cáo buộc nước láng giềng không tuân thủ thỏa thuận, gài mìn mới tại khu vực biên giới khiến 4 binh sĩ Thái Lan bị thương. Campuchia bác bỏ thông tin, cho rằng đó là mìn còn sót lại từ các xung đột trước đây.

Campuchia - Thái Lan ngày 26/10 ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump và Thủ tướng Anwar, nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 5 ngày hồi tháng 7.

Tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã tồn tại hơn một thế kỷ. Giao tranh hồi tháng 7 cũng bùng phát sau khi Bangkok tuyên bố Phnom Penh gài mìn khiến binh sĩ Thái Lan bị thương.

Vũ Hoàng (Theo AFP, AP, Khmer Times)