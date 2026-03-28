Thái Lan mong muốn cùng Việt Nam học hỏi lẫn nhau về du lịch

Hà NộiĐại sứ Urawadee Sriphiromaya đánh giá Thái Lan - Việt Nam đều có thế mạnh riêng và có thể học hỏi lẫn nhau để phát triển du lịch.

"Việt Nam có thể tìm hiểu về các chính sách thúc đẩy du lịch của Thái Lan để có thể áp dụng phù hợp, trong khi Thái Lan cũng có thể học hỏi nhiều điều từ Việt Nam trong lĩnh vực này", Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromaya ngày 27/3 trả lời VnExpress bên lề sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Theo Đại sứ, Việt Nam và Thái Lan có thế mạnh riêng của mình trong lĩnh vực du lịch, nhưng điểm chung là người dân hai nước rất hiếu khách, luôn sẵn lòng đón tiếp du khách quốc tế. Ẩm thực Thái Lan và Việt Nam đều được cộng đồng quốc tế ghi nhận và hai quốc gia cũng có nhiều di sản thế giới.

Bà nhận định Việt Nam có chiến lược phát triển lĩnh vực du lịch khá tương đồng với Thái Lan là phát triển bền vững. Bà tin rằng đây là chiến lược đúng đắn, khi phát triển du lịch sẽ song hành với bảo vệ môi trường và cuộc sống của người dân.

Từ khi tới Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ hồi đầu năm 2025, bà nhận thấy số lượng khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam đã tăng đáng kể. "Tôi tin rằng việc giao lưu du lịch giữa hai quốc gia chính là một trong những nền tảng quan trọng để cùng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác", Đại sứ nói.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromaya tại Hà Nội ngày 27/3. Ảnh: Ngọc Ánh

Bà Urawadee cũng cho biết sự kiện "Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội" năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 8/1976.

Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025, nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh để giữ vững môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở hai nước và trong khu vực.

Việt Nam và Thái Lan nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế trong khuôn khổ Chiến lược ba kết nối là kết nối các chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và địa phương hai nước, kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh giữa hai nước.

"Quan hệ Thái Lan - Việt Nam đã đạt được dấu mốc quan trọng khi hai nước trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Chúng ta đã tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân", Đại sứ nói.

Việt Nam - Thái Lan đang tích cực phối hợp xây dựng và thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2026-2030. Thái Lan hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN. Theo Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 của Việt Nam với Thái Lan đạt 22,1 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2024.

Ngọc Ánh