Thái Lan lấy lại ngôi vương về khách quốc tế ở Đông Nam Á

Thái Lan đón hơn 9 triệu lượt khách quốc tế trong quý I, cao nhất Đông Nam Á và gấp 1,6 lần lượng khách đến Malaysia - quốc gia nằm ở vị trí thứ hai.

Nhờ các chính sách nới lỏng visa, miễn thị thực song phương với Trung Quốc và nhiều hoạt động xúc tiến du lịch khác, Thái Lan đã lấy lại ngôi đầu trong cuộc đua đón khách quốc tế ở Đông Nam Á với 9,37 triệu lượt trong 3 tháng đầu năm. Trước đó, vị trí dẫn đầu lượng khách quốc tế trong khu vực thuộc về Malaysia.

Khách quốc tế đi bộ, tham gia các hoạt động mua sắm tại Thái Lan. Ảnh: Eturbo news

Theo dữ liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, 1,75 triệu lượt khách Trung Quốc, nguồn khách du lịch lớn nhất đến Đông Nam Á, đến Thái Lan trong quý I, tiếp đến là thị trường khách Malayisa (1,16 triệu lượt) và Nga (hơn 622.000 lượt).

Với 5,8 triệu lượt khách đến trong ba tháng đầu năm, Malaysia đứng vị trí thứ hai trong khu vực. Lượng khách này tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đến Việt Nam 3 tháng đầu năm đạt 4,6 triệu lượt, tăng 72% so với cùng kỳ và 3,2% so với 2019, theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia. Việt Nam là quốc gia đón khách quốc tế cao thứ 3 khu vực trong giai đoạn đầu năm nay.

Những cái tên tiếp theo là Singapore với 4,35 triệu lượt khách, Indonesia với 3 triệu lượt, Philippines 1,6 triệu lượt, Campuchia 1,5 triệu lượt và Lào 1 triệu lượt. Lượng khách đến các nước Đông Nam Á ba tháng đầu năm hầu hết đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, từ 21 đến 50%. Các nước còn lại gồm Myanmar, Bruinei và Timor Leste chưa có số liệu chính xác.

Khu vực Đông Nam Á cũng đang chứng kiến cuộc chạy đua hút khách ở các thị trường tiềm năng là Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu từ ba quốc gia Thái Lan, Singapore và Malaysia bằng cách miễn thị thực song phương hoặc gia hạn thời gian miễn thị thực.

Năm 2023, Malaysia là quốc gia đón nhiều khách quốc tế đến nhất khu vực với 29 triệu lượt, nhỉnh hơn quốc gia thứ hai là Thái Lan vài trăm nghìn lượt. Singapore đứng thứ ba với 13,6 triệu lượt, Việt Nam đứng thứ 4 với hơn 12 triệu lượt.

Anh Minh (Theo Xinhua, Bernam, China Daily)