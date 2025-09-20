Thái Lan lắp hàng rào điện tử ở biên giới với Campuchia

Thái Lan bắt đầu triển khai hệ thống hàng rào điện tử bằng việc lắp camera giám sát tại khu vực biên giới với Campuchia nhằm tăng cường an ninh.

Cột quan sát gắn 3 camera an ninh (CCTV) hôm 18/9 được dựng tại hàng rào biên giới ở cột mốc thứ 50 trong khuôn viên trạm kiểm soát cửa khẩu Khlong Luek, thuộc huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo.

Cột đầu tiên trang bị camera quan sát trên biên giới với Campuchia được Thái Lan lắp đặt hôm 18/9 tại huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Cột được lắp một camera xoay 360 độ, zoom quang học, cùng hai camera góc cố định. Các camera hoạt động bằng cả điện lưới và pin năng lượng mặt trời, gắn thẻ nhớ 512 GB có thể lưu trữ dữ liệu tới 30 ngày.

Thái Lan có kế hoạch lắp đặt thêm 29 camera an ninh giữa hai cột mốc biên giới 50 và 51 trong giai đoạn đầu của dự án mà quân đội gọi là "hàng rào điện tử", trước khi mở rộng sang các khu vực khác đã được phân định.

Cột camera quan sát đầu tiên này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong dự án hàng rào điện tử vốn được chính quyền Thái Lan kỳ vọng cải thiện đáng kể khả năng giám sát và ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng, tăng cường an ninh quốc gia về lâu dài.

Dự án được triển khai sau khi binh sĩ Thái Lan và Campuchia đấu súng ở biên giới hồi tháng 7. Dù hai nước đã đạt được lệnh ngừng bắn, căng thẳng gần đây lại bùng phát khi người dân Campuchia biểu tình phản đối kế hoạch của Thái Lan dựng hàng rào dây thép gai tại một số ngôi làng biên giới để ngăn chặn các cuộc xâm nhập.

Lực lượng an ninh Thái Lan, chủ yếu gồm cảnh sát biên phòng, hôm 17/9 đối đầu với khoảng 200 người dân và nhà sư Campuchia biểu tình. Cuộc đụng độ diễn ra tại khu vực tranh chấp lâu năm giữa hai nước, được phía Thái Lan gọi là làng Ban Nong Ya Kaew thuộc tỉnh Sa Kaeo, trong khi Campuchia gọi khu vực này thuộc làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey.

Cảnh sát Thái Lan cáo buộc nhóm người Campuchia tìm cách phá rào thép gai và đối đầu với lực lượng biên phòng, khiến nhiều sĩ quan bị thương, buộc họ dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Giới chức Thái Lan cho rằng hành động này của nhóm người Campuchia là "xâm phạm lãnh thổ", "mang tính khiêu khích và vi phạm lệnh ngừng bắn".

Trong khi đó, phía Campuchia cho biết 30 người bị thương trong cuộc đụng độ, bao gồm nhà sư, dân thường và binh sĩ Campuchia, đồng thời khẳng định sự việc xảy ra trên lãnh thổ Campuchia.

Vũ Hoàng (Theo Bangkok Post, Nation)