Thái Lan lần đầu phát hiện ca nhiễm biến thể Delta Plus

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan ngày 26/10 phát hiện ca nhiễm biến thể Delta Plus đầu tiên, là ca nhiễm trong cộng đồng.

Theo Tiến sĩ Chawetsan Namwat, Giám đốc Bộ phận Kiểm soát Dịch bệnh và Rủi ro Y tế của Bộ, biến thể AY.4.2 (còn gọi là biến thể Delta Plus) được tìm thấy ở một người đàn ông 49 tuổi, làm việc tại thành phố Ayutthaya. Người này nhiễm nCoV tháng trước, không có tiền sử du lịch đến nước ngoài hoặc các điểm nóng dịch bệnh.

Tiến sĩ Chawetsan cho biết thêm, đến nay, đây là ca nhiễm biến thể Delta Plus đầu tiên của nước này. Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi cho Viện Nghiên cứu Khoa học Y tế của Lực lượng Vũ trang để giải trình tự gene.

Bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn. Sau đó, Thái Lan chưa phát hiện thêm bất cứ ca nhiễm biến thể Delta Plus nào. Cơ quan Y tế Khoa học sẽ họp vào ngày 26/10 tới để bàn về mối đe dọa của dịch bệnh đến quốc gia trong giai đoạn tiếp theo.

"Biến thể này dễ lây lan hơn một chút so với biến chủng Delta", ông Chawetsan nói.

Nhiều chuyên gia cho rằng Delta Plus có thể là nguyên nhân khiến số ca nhiễm mới của Anh tăng cao. Lý do khác là hoạt động của người dân trong thời kỳ bình thường mới.

Người dân đeo khẩu trang khi đi lại tại Bangkok, Thái Lan, tháng 1/2021. Ảnh: Reuters

Giáo sư Teera Woratanarat, giảng viên Khoa Y Đại học Chulalongkorn, cho rằng người Thái nên cẩn trọng sau khi đất nước mở cửa. Khi ấy, hoạt động kinh doanh gia tăng, khiến mức độ và thời gian tiếp xúc xã hội cũng tăng lên. Nếu biến thể nguy hiểm như Delta Plus xâm nhập, nó sẽ gây ra đợt bùng phát cực kỳ nghiêm trọng.

"Đeo khẩu trang rất quan trọng. Bên cạnh đó, các bạn cần giữ khoảng cách với người khác ít nhất 1m, điều này làm giảm sự lây nhiễm đến 5 lần", ông Teera nói.

AY.4.2 xuất hiện ở Anh vào tháng 4, được tìm thấy ở ít nhất 44 quốc gia khác. Nó chứa hai đột biến trong protein S cho phép virus xâm nhập tế bào máu, gọi là Y145H và A222V, đã được tìm thấy trong các biến thể khác có từ giai đoạn sớm của đại dịch. Bản thân các đột biến này không làm tăng khả năng lây truyền của virus trong quá khứ, song đặc tính sẵn có của Delta mang lại lợi thế cho AY.4.2.

Francois Balloux, giám đốc Viện Di truyền của Đại học College London, ước tính phiên bản AY.4.2 của Delta Plus có thể lây truyền nhiều hơn 10% so với Delta ban đầu. Để so sánh, biến thể Detla có khả năng lây truyền gấp đôi so với chủng gốc của nCoV (được tìm thấy ở Vũ Hán), Balloux dự đoán AY.4.2 "không có tác động tương tự đến đại dịch".

Biến thể Delta Plus hiện chưa được ghi nhận tại Việt Nam. Chủng virus chiếm ưu thế trong đợt bùng phát Covid-19 hơn 5 tháng qua tại Việt Nam là Delta.

Thục Linh (Theo Straits Times)