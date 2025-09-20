Thái Lan làm mới sản phẩm du lịch để hút khách Việt

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) xem Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm, đặt mục tiêu hút triệu khách Việt năm 2026 với loạt chiến lược mới.

Theo bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan, Việt Nam là thị trường lân cận quan trọng. Khảo sát hành vi du lịch khách Việt năm 2024-2025 của TAT cho thấy khách Việt chuộng đến Thái Lan và thường quay lại trung bình 3-4 lần. Các loại hình được yêu thích gồm ẩm thực, du lịch biển, khám phá lịch sử văn hóa, massage - spa và hoạt động về đêm.

Bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan, chia sẻ về những trải nghiệm mới, giới thiệu "5 Must Do in Thailand" và kế hoạch quảng bá tương lai của Thái Lan dành cho du khách Việt Nam. Ảnh: TAT

Bà Thapanee cho rằng đây là nền tảng quan trọng để xứ chùa Vàng phát triển các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách Việt. Theo bà, Bangkok, Pattaya, Chiang Mai và Phuket vẫn tiếp tục là điểm đến yêu thích nhờ các đường bay thẳng. Ngoài ra các điểm mới như Kanchanaburi, Ayutthaya, Khao Yai, Phang Nga và Krabi cũng dần thu hút sự chú ý.

Trong kế hoạch tiếp thị năm 2026, TAT nhấn mạnh định hướng "Value over Volume", tập trung thu hút nhóm khách chất lượng cao sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho trải nghiệm. Tổng cục cho biết đã triển khai hàng loạt chương trình thúc đẩy du lịch bền vững theo chuẩn quốc tế như dự án STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating) với hơn 2.300 doanh nghiệp tham gia.

Ngoài ra, công cụ CF-Hotels hỗ trợ khách sạn tính toán lượng khí thải nhà kính cũng được đưa vào sử dụng. Giải thưởng Du lịch Thái Lan (Thailand Tourism Awards - TTA) tổ chức định kỳ nhằm tôn vinh các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuất sắc hướng đến phát triển bền vững cũng góp phần đa dạng lựa chọn dịch vụ cho du khách.

TAT làm việc với cơ quan du lịch nhiều nước nhằm thúc đẩy hợp tác và quảng bá du lịch. Ảnh: TAT

Một trong những chiến lược nổi bật Thái Lan muốn giới thiệu đến du khách Việt là "5 must do in Thailand" - 5 điều phải làm ở Thái Lan.

"Must Taste - Món ngon phải thử" giới thiệu các nhà hàng Michelin 3 sao như Sorn hay ẩm thực đường phố Yaowarat, phố ẩm thực thịnh hành mới như Banthat Thong. Con đường văn hóa Song Wat hút đông đảo du khách với hàng loạt quán ăn và quán cà phê độc đáo cũng có mặt trong danh sách này.

"Must Try - Hoạt động phải thử" hướng đến các trải nghiệm mới lạ như nhảy dù từ độ cao 4.000 m tại Rayong, mang lại cảm giác phấn khích. "Must Buy - Sản phẩm phải mua" gồm các sản phẩm đặc trưng như quần voi, lụa Thái, ống hít thảo dược... vốn được khách quốc tế ưa chuộng.

"Must Seek - Điểm đến phải ghé" gồm khu giải trí Jurassic World: The Experience tại Bangkok hay các địa danh quay phim Jurassic World: Rebirth ở Trang, Krabi, Phang Nga. Cuối cùng là "Must See - Sự kiện, lễ hội đặc sắc phải tham gia" với các lễ hội Loy Krathong ở Sukhothai, Vijit Chao Phraya. Những sự kiện quốc tế cả về thể thao và giải trí như Thailand Marathon, SEA Games Sport & Tourism cũng có trong danh sách này. Đặc biệt là Tomorrowland Thailand 2026 lần đầu tiên tổ chức tại châu Á cũng là hoạt động đáng chú ý được TAT khuyến khích tham dự.

Nghệ nhân Thái Lan chế tác sản phẩm vải "Lai Yang" được vẽ tay kỳ công. Ảnh: TAT

Bên cạnh đó, Thái Lan còn giới thiệu loạt sản phẩm du lịch độc đáo theo hình thức mới bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy. Đơn cử có tour ẩm thực Michelin trên xe buýt ở Bangkok; hành trình tàu hỏa hạng sang Blue Jasmine Rail Journey kéo dài 9 ngày qua các điểm đến biểu tượng như Bangkok, Ayutthaya, Uthai Thani, Chiang Mai, Sukhothai, Bangkok; du ngoạn bằng thuyền cổ Suriyan Chandra dọc sông Mae Klong, Ayutthaya...

Song song đó, nhằm củng cố niềm tin của khách quốc tế, Thái Lan triển khai dự án "Trusted Thailand" với 4 trụ cột: an ninh, thanh toán, ngoại ngữ và giao thông công cộng. Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan ra mắt ứng dụng Thailand Tourist Police và đường dây nóng 1155 tích hợp SOS, GPS có hỗ trợ 5 ngôn ngữ. Chính phủ cũng đẩy mạnh công nghệ giám sát an ninh và xây dựng mạng lưới tình nguyện viên du lịch - thể thao nhằm hỗ trợ khách quốc tế.

Doanh nghiệp Chiang Mai mời du khách Việt dự Lễ hội Yi Peng tháng 11. Ảnh: TAT

Đặc biệt, TAT còn triển khai chương trình "Thái Lan: Càng hiểu càng yêu" nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan vào năm 2026. Trong khuôn khổ này, TAT dành tặng ưu đãi đặc biệt cho 500 du khách Việt. Ngoài ra, các đoàn khách từ 30 người trở lên cũng sẽ được hưởng chính sách khuyến mãi, hỗ trợ đặc biệt trong giai đoạn cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

TAT dự báo lượng khách Việt đến Thái sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2026, đạt tối thiểu 900.000 lượt. Bà Thapanee tin rằng với sự đa dạng điểm đến cùng các biện pháp đảm bảo an toàn, du khách Việt sẽ ngày càng yêu thích Thái Lan hơn.

Đan Minh