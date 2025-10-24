Thái Lan không tìm thấy bằng chứng chính trị gia dính líu lừa đảo

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan khẳng định không phát hiện chính trị gia nào dính líu băng đảng lừa đảo, nhưng nhấn mạnh sẽ tiếp tục điều tra.

Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) đã xem xét các cáo buộc chính trị gia Thái Lan dính líu mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia và đến nay chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào thuyết phục, Bộ trưởng Tư pháp Rutthaphon Naowarat ngày 23/10 tuyên bố.

Ông nhấn mạnh "sẽ kiểm tra kỹ lưỡng tất cả vụ án" và mọi trường hợp sai phạm sẽ được xếp vào diện trọng án. "Nếu báo chí có bất kỳ bằng chứng nào, xin hãy bàn giao cho cơ quan điều tra và chúng tôi sẽ hành động. Vào thời điểm này, không có chính trị gia nào nằm trong danh sách điều tra của DSI", ông nói.

Bộ Tư pháp Thái Lan đang phụ trách các hoạt động chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, theo chỉ đạo từ Thủ tướng Anutin Charnvirakul, phối hợp cùng Văn phòng Chống Rửa tiền (AMLO) và Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT). DSI cũng được cấp quyền thu thập thông tin tình báo thông qua cơ chế ủy ban điều tra liên ngành, được quy định trong Đạo luật Điều tra Các vụ án Đặc biệt của Thái Lan.

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthaphon Naowarat họp báo tại Bangkok ngày 2/10. Ảnh: ThaiEnquirer

Ông Rutthaphon bổ sung rằng DSI đang phối hợp cùng AMLO điều tra các hoạt động rửa tiền và tài sản liên quan ông trùm Chen Zhi, doanh nhân Campuchia bị Mỹ và Anh cáo buộc đứng sau mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Một số chính trị gia Thái Lan đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc dính líu băng đảng lừa đảo từ phe đối lập trong tuần qua, trong đó có Phó thủ tướng Thamanat Prompow, Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong và cựu thứ trưởng du lịch Areepong Bhoocha-oom.

Ông Areepong ngày 23/10 khẳng định mình không có liên hệ với Tập đoàn BIC, một doanh nghiệp ở Campuchia bị cáo buộc tham gia mạng lưới lừa đảo. Areepong cho rằng công ty này đã sử dụng trái phép hình ảnh và tên mình trên trang web, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện để bảo vệ danh dự.

Trước đó một ngày, Thứ trưởng Tài chính Vorapak tuyên bố từ chức để tập trung đối phó với vụ kiện chống bôi nhọ, sau khi bác bỏ mọi cáo buộc dính líu lừa đảo trực tuyến. Phó thủ tướng Thamanat cũng phủ nhận những cáo buộc tương tự, bác bỏ khả năng từ chức và tuyên bố sẵn sàng chứng minh trong sạch trước tòa.

Thanh Danh (Theo Nation)