Thái Lan kêu gọi dân biên giới vào nơi trú ẩn trước lệnh ngừng bắn

Giới chức Thái Lan đề nghị người dân ở yên trong hầm trú ẩn, không ra ngoài, do lo ngại bị tập kích lớn trước thềm lệnh ngừng bắn.

Chính quyền một số huyện ở các tỉnh biên giới Thái Lan đã phát cảnh báo khẩn cấp, kêu gọi người dân ở yên trong hầm trú ẩn và trung tâm sơ tán, do lo ngại về nguy cơ Campuchia tăng cường tấn công trước thời điểm hai bên dự kiến đạt được lệnh ngừng bắn hôm nay.

Arthit Busaba, lãnh đạo huyện Nam Yuen tại tỉnh biên giới Ubon Ratchathani, hôm 26/12 cho biết hai bên dự kiến đạt lệnh ngừng bắn vào 12h ngày 27/12, sau khi thương thảo nhiều dự thảo thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng tới thời điểm đó, Campuchia có thể đẩy mạnh tập kích nhằm giành lại quyền kiểm soát một số khu vực.

Do đó, Arthi kêu gọi người dân không rời khỏi nơi trú ẩn trong bất kỳ trường hợp nào và tạm thời tránh trở lại làng, cho đến khi lệnh ngừng bắn được chính thức công bố.

Người dân Thái Lan tại khu trú ẩn tạm thời ở tỉnh Buriram hôm 8/12. Ảnh: AFP

Tại tỉnh Surin, giới chức cảnh báo về nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí hạng nặng trước thời điểm ngừng bắn, trong đó mục tiêu dân sự lẫn quân sự đều có thể bị nhắm tới.

Các quan chức Campuchia và Thái Lan tiếp tục đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn hôm nay, nhưng chưa bình luận về thời điểm chấm dứt giao tranh.

Báo Khmer Times của Campuchia cho biết Thái Lan sáng nay tiếp tục tiến hành ít nhất ba cuộc tấn công bằng tiêm kích F-16 vào các địa điểm khác nhau ở tỉnh Banteay Meanchey và Oddar Meanchey, dù "dường như đã đạt được đồng thuận về các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ".

Giao tranh biên giới Campuchia - Thái Lan nổ ra từ ngày 7/12, hai nước bắt đầu nối lại đàm phán từ hôm 24/12. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 26/12 bày tỏ hy vọng sẽ đạt thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia sau cuộc gặp cấp bộ trưởng quốc phòng trong hôm nay. Ông thêm rằng nếu hai bên đạt được nhất trí, văn kiện ký kết phần lớn sẽ dựa trên "4 điểm chính đã được nêu trong tuyên bố chung trước đó".

4 điểm chính trong thỏa thuận hòa bình hồi tháng 10 bao gồm rút vũ khí hạng nặng, rà phá bom mìn dọc biên giới, hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới và thiết lập cơ chế quản lý chung khu vực biên giới tranh chấp.

Phạm Giang (Theo Nation Thailand, Khmer Times)