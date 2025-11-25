Thái Lan huy động tàu sân bay làm nhiệm vụ ứng phó lũ lụt

Tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet rời quân cảng Sattahip làm nhiệm vụ ứng phó thảm họa lũ lụt tại các tỉnh miền nam Thái Lan.

Chuẩn đô đốc Parach Ratanachaiyapan, người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan, ngày 25/11 cho biết tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet đã được triển khai hỗ trợ cứu hộ tại các tỉnh miền nam đang hứng chịu đợt lũ nghiêm trọng. Con tàu đã rời căn cứ hải quân Sattahip mang theo hai trực thăng, lực lượng sĩ quan, tổ y tế, bếp dã chiến, trang thiết bị cứu nạn cùng lương thực và nước sạch.

HTMS Chakri Naruebet có thể vận hành như căn cứ nổi cho trực thăng và máy bay không người lái, đồng thời đóng vai trò "nhà bếp di động" với khả năng nấu khoảng 3.000 suất ăn mỗi ngày để chuyển đến các khu vực bị cô lập.

Bộ phận y tế trên tàu có thể chuyển đổi một số khoang thành bệnh viện dã chiến nếu cần thiết. Hải quân Thái Lan chuẩn bị điều động thêm hai tàu đổ bộ HTMS Chang và HTMS Angthong chi viện nếu tình hình nghiêm trọng hơn.

HTMS Chakri Naruebet diễn tập ở Vịnh Thái Lan hồi năm 2001. Ảnh: Wikipedia

Lực lượng Đặc nhiệm Hải quân Thái Lan cũng triển khai mô hình đội phản ứng nhanh và 14 xuồng hơi để giải cứu người dân mắc kẹt tại những khu vực dòng chảy xiết. Các đội hình sẽ di chuyển xuống miền nam nước này trong ngày 25/11 bằng máy bay vận tải của không quân.

Hải quân Thái Lan khẳng định sẽ duy trì toàn bộ năng lực trong giai đoạn then chốt này và túc trực hỗ trợ người dân cho đến khi tình hình cải thiện. Lục quân Thái Lan cũng được lệnh huy động khẩn cấp trang thiết bị và nhân lực để sơ tán người dân ở vùng nguy cấp tại Hat Yai nhanh nhất có thể.

Bộ trưởng Quốc phòng Natthaphon Narkphanit đã tới huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, để thị sát lũ và theo dõi phối hợp cứu nạn giữa địa phương, quân đội, cảnh sát và lực lượng tình nguyện.

Theo Cục Phòng chống và Ứng phó Thiên tai Thái Lan (DDPM), đợt lũ lần này tác động nghiêm trọng tới 9 tỉnh miền nam, ảnh hưởng 98 huyện, 643 xã và 4.688 thôn. Tổng cộng hơn 798.000 hộ với hơn 2,19 triệu người bị ảnh hưởng và đã có ít nhất 13 người thiệt mạng.

HTMS Chakri Naruebet là soái hạm của hải quân Thái Lan, cũng là tàu sân bay đầu tiên và duy nhất trong biên chế nước này. Chiến hạm được đóng tại Tây Ban Nha, dựa trên thiết kế lớp tàu Principe de Asturias, được đưa vào biên chế hải quân Thái Lan đầu năm 1997.

Đây là tàu sân bay nhỏ nhất còn hoạt động trên thế giới hiện nay. HTMS Chakri Naruebet có chiều dài 182 m và lượng giãn nước hơn 11.400 tấn, tốc độ tối đa khoảng 48 km/h, tầm hoạt động hơn 18.500 km ở vận tốc hành trình 22 km/h. HTMS Chakri Naruebet chỉ vận hành khoảng một ngày mỗi tháng, còn lại là nằm cảng Sattahip để du khách tham quan. Tàu từng được triển khai cho một số nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo sau thảm họa.

Thanh Danh (Theo Nation, Khaosod)