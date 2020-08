Thái Lan hút khách bằng 'visa cho giới tinh hoa'

Nhờ đạt được thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh, đất nước chùa Vàng muốn trở thành thiên đường cho khách giàu tới trú ẩn trong Covid-19.

Thailand Elite Card (Thẻ Tinh hoa Thái Lan) là chương trình thị thực "trả tiền để ở lại", đối tượng được hướng tới là những du khách giàu có, nhà đầu tư... Người sở hữu tấm thẻ này phải đóng từ 500.000 đến 2 triệu baht (16.000 USD - 64.000 USD). Đổi lại, họ được cấp thị thực 5 năm, và có thể gia hạn.

Bên cạnh đó, khách cũng nhận các đặc quyền như được đưa đón bằng xe limousine; thuê trực thăng, du tuyền; được kiểm tra y tế và chơi golf tại các sân ở Bangkok, Phuket, Pattaya.

Là quốc gia phụ thuộc nhiều vào du lịch, nên các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của nước này. Hiện tại, Thái Lan không có ca lây nhiễm trong cộng đồng từ 26/5, và chính phủ đang tìm cách giảm bớt các hạn chế đi lại, thu hút du khách. Trên ảnh là nhân viên xuất nhập cảnh đang đứng trước sảnh đến vắng tanh khách ở sân bay Suvarnabhumi hôm 3/6. Ảnh: Bangkok Post

Với tình hình biên giới ở nhiều nước vẫn đang đóng cửa, việc đi lại bị hạn chế, nhiều người cho rằng đây là thời điểm tồi tệ để một chương trình thị thực có thể phát triển. Nhưng Thailand Elite Card đã tồn tại được 17 năm vẫn được các chuyên gia tin tưởng sẽ thành công trong đại dịch. Họ dự đoán sẽ có 2.288 người đăng ký mới đến hết tháng 9, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu dự kiến tăng 7,7%, tương đương 1,4 tỷ baht (44 triệu USD). Một trong những lý do khiến chương trình này hút khách là Thái Lan đã có những thành công nhất định trong việc kiểm soát dịch bệnh. Do đó, quốc gia này muốn hướng tới hình ảnh Thái Lan là thiên đường cho trú ẩn an toàn trong Covid-19 với các du khách nhà giàu.

Somchai Soongswang, Chủ tịch của công ty điều hành thẻ Thailand Privilege Card Co, cho biết chương trình này đang nhắm tới những người giàu có muốn ở lại lâu dài, và không yên tâm với tình hình Covid-19 ở nước họ. Ông cũng tin rằng ngày càng có nhiều du khách quốc tế muốn tìm một ngôi nhà an toàn, thoải mái và Thái Lan là lựa chọn tốt.

Trong năm nay, 70% khách quốc tế đến Thái Lan bằng các loại thị thực khác đã chuyển sang đăng ký thẻ Elite. Họ cho rằng việc chuyển sang loại thẻ dành cho giới tinh hoa này thuận tiện hơn các loại visa khác. 25% những du khách sở hữu thẻ Thailand Elite Card là Trung Quốc, còn Australia là khách hàng tiềm năng.

Anh Minh (Theo Bangkok Post)