Thái Lan hôm nay bầu thủ tướng mới

Quốc hội Thái Lan hôm nay bỏ phiếu bầu thủ tướng mới, sau khi hoàng gia bác bỏ đề nghị giải tán quốc hội của đảng Pheu Thai cầm quyền.

Quốc hội Thái Lan dự kiến bỏ phiếu bầu thủ tướng thứ 32 vào 10h hôm nay. Phiên họp đặc biệt của Hạ viện Thái Lan gồm 492 nghị sĩ đã được triệu tập từ tối 4/9, sau khi nỗ lực giải tán cơ quan này của quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai thất bại.

Trong phiên họp của Hạ viện, các ứng viên thủ tướng sẽ được chọn ra từ danh sách ứng viên trong các đảng, đã được đệ trình từ trước cuộc tổng tuyển cử năm 2023. Mỗi ứng viên thủ tướng phải nhận được sự ủng hộ từ ít nhất 50 nghị sĩ.

Quá trình bỏ phiếu bầu tân thủ tướng sẽ diễn ra công khai, trong đó các nghị sĩ được gọi tên theo thứ tự bảng chữ cái để tuyên bố lựa chọn của mình. Để giành chiến thắng, ứng viên phải giành được ít nhất 247 phiếu bầu.

Ông Anutin Charnvirakul (trái) và ông Chaikasem Nitisiri. Ảnh: Reuters, Bangkok Post

Nếu không có ứng viên nào giành được số phiếu này, Hạ viện Thái Lan sẽ phải triệu tập lại, lặp lại quy trình bầu cử, cho tới khi tìm được người hội đủ số phiếu ủng hộ. Nếu Hạ viện tìm được người chiến thắng, Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha sẽ trình tên lên Quốc vương để xin sắc lệnh bổ nhiệm tân thủ tướng.

Cuộc bỏ phiếu hôm nay dự kiến có hai ứng viên, gồm lãnh đạo đảng Bhumjaithai, ông Anutin Charnvirakul, 58 tuổi, và ứng viên Chaikasem Nitisiri, 77 tuổi, đại diện cho đảng Pheu Thai.

Với sự ủng hộ từ 143 nghị sĩ đảng Nhân dân và liên minh gồm 146 thành viên của mình, ông Anutin được dự đoán sẽ trở thành thủ tướng thứ 32 của Thái Lan. Trong khi đó ông Chaikasem dự kiến chỉ nhận được ủng hộ từ 196 nghị sĩ đảng Pheu Thai cùng các đảng liên minh.

Nếu cả ông Anutin lẫn ông Chaikasem đều không giành chiến thắng, bế tắc chính trị có thể xảy ra, dẫn tới cuộc cạnh tranh xây dựng liên minh.

Cựu thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị Tòa Hiến pháp Thái Lan phế truất hôm 29/8 với lý do vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ trong cuộc gọi với ông Hun Sen. Bà là thủ tướng thứ năm của Thái Lan bị Tòa án Hiến pháp cách chức trong 17 năm qua.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, AFP, Thai PBS)