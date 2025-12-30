Thái Lan hoãn thả tù binh Campuchia sau cáo buộc drone xâm nhập

Thái Lan thông báo hoãn thả 18 tù binh Campuchia, với lý do Phnom Penh vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi điều drone xâm phạm lãnh thổ nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura ngày 30/12 nhắc lại rằng quân đội nước này mới đây phát hiện loạt thiết bị bay không người lái (drone) đến từ Campuchia, điều Bangkok coi là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Vì lý do trên, Thái Lan đã xem xét lại thời điểm bàn giao 18 tù binh Campuchia cho quốc gia láng giềng.

"Việc xem xét ngày giờ phóng thích phụ thuộc vào phía an ninh", ông nói, thêm rằng các binh sĩ có thể sẽ sớm được trao trả.

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký hôm 27/12, Thái Lan sẽ trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia bị giam từ hồi tháng 7 nếu thỏa thuận được duy trì trong vòng 72 giờ. Các quân nhân dự kiến được trao trả qua cửa khẩu giữa tỉnh Pailin ở Campuchia và Chanthaburi tại Thái Lan.

Dù vậy, sau khi thời hạn 72 giờ kết thúc, tỉnh trưởng Pailin Ban Sreymom cho biết chưa nhận được thông tin về 18 tù binh Campuchia.

Binh sĩ Thái Lan đứng cạnh những người được cho là tù binh Campuchia trong ảnh công bố hồi tháng 7. Ảnh: Quân đội Thái Lan

Khi được hỏi về thông tin Thái Lan hoãn thả tù nhân, phát ngôn viên chính phủ Campuchia Pen Bona nói "chưa có phản ứng gì" và nước này đang theo dõi tình hình.

Lục quân Thái Lan hôm 29/12 cho biết đã phát hiện 250 drone bay từ Campuchia xâm nhập không phận nước này vào đêm 28/12. Giới chức Campuchia đã bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc trên, đồng thời ban hành lệnh cấm sử dụng drone trên phạm vi toàn quốc vào cuối ngày 29/12.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đã gửi công hàm phản đối tới Campuchia sau khi một binh sĩ nước này bị mất chi trong vụ nổ mìn ở khu vực biên giới.

Xung đột biên giới giữa hai nước tái bùng phát hồi đầu tháng, sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Malaysia làm trung gian trước đó đổ vỡ. Giao tranh kéo dài trong 20 ngày, khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người ở cả hai bên phải đi sơ tán.

Ngoại trưởng Trung Quốc đã chủ trì các cuộc đối thoại kéo dài hai ngày với người đồng cấp Campuchia và Thái Lan, trong đó các bên hôm 29/12 đạt được thỏa thuận rằng Phnom Penh và Bangkok sẽ nỗ lực xây dựng lại lòng tin với nhau và từng bước củng cố lệnh ngừng bắn mới nhất.

Dù vậy, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 30/12 cảnh báo lệnh đình chiến này vẫn còn mong manh và cần tránh những hành vi có thể gây ảnh hưởng đến thỏa thuận.

