Thái Lan hoan nghênh nối lại đàm phán hòa bình với Campuchia

Ngoại trưởng Thái Lan cho biết Bangkok hoan nghênh nối lại các cuộc thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn cho xung đột biên giới đang diễn ra với Campuchia.

"Cuộc thảo luận sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới chung, dự kiến diễn ra ngày 24/12 theo đề xuất của phía Campuchia", Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nói với phóng viên tại Kuala Lumpur, Malaysia hôm nay. Quan chức quốc phòng Campuchia và Thái Lan sẽ tham gia cuộc gặp sắp tới.

Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp đặc biệt của các ngoại trưởng ASEAN tại Kuala Lumpur. Thái Lan đề xuất cuộc gặp với Campuchia sẽ diễn ra tại khu vực đường biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của nước này.

Theo ông Sihasak, Thái Lan hoan nghênh việc nối lại các cuộc thảo luận hướng tới thỏa thuận ngừng bắn. "Lập trường của chúng tôi là lệnh ngừng bắn không thể đạt được thông qua tuyên bố, mà phải xuất phát từ hành động", ông Sihasak cho hay.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 22/12. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Thái Lan cũng cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10 với Campuchia đã bị hối thúc ký kết theo đề nghị của Mỹ trước sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump.

"Tôi nhận thấy đôi khi chúng ta vội vàng ký tuyên bố chung, bởi Mỹ muốn bản tuyên bố được ký kết kịp thời trước chuyến thăm của Tổng thống Trump. Ký càng sớm càng tốt, nhưng đôi khi chúng ta thực sự cần ngồi lại với nhau để những điều đã nhất trí sẽ thực sự có hiệu lực và được tôn trọng", ông Sihasak nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Campuchia hiện chưa lên tiếng về những phát biểu của Ngoại trưởng Thái Lan.

Ngoại trưởng các nước ASEAN họp tại Kuala Lumpur nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột biên giới giữa hai quốc gia thành viên. Giao tranh tái bùng phát trong tháng này đã khiến ít nhất 22 người ở Thái Lan và 19 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Malaysia, nước đang đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán tại Kuala Lumpur sẽ giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa hai nước. Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan kêu gọi Campuchia, Thái Lan cùng các thành viên khác của ASEAN "hãy dành sự quan tâm khẩn cấp nhất cho vấn đề này".

"Chúng ta phải xem xét những hệ lụy rộng hơn đối với người dân nếu tình hình tiếp tục leo thang", ông Mohamad nói.

Ông Chatchai Bangchuad, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, ghi nhận những nỗ lực quốc tế tại cuộc họp ASEAN ở Kuala Lumpur, nhưng nhấn mạnh "quá trình này nên diễn ra song phương giữa Thái Lan và Campuchia".

