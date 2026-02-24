Thái Lan giám sát sức khỏe 108 người sau vụ 72 con hổ chết hàng loạt

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan giám sát y tế khẩn cấp 108 nhân viên từng tiếp xúc với đàn hổ tại Chiang Mai, sau khi dịch bệnh bùng phát khiến hàng chục con vật tử vong.

Theo báo cáo ngày 23/2 từ Khaosod, giới chức y tế đang theo dõi nghiêm ngặt nhóm nhân viên làm việc tại hai cơ sở du lịch ở các Mae Rim và Mae Taeng. Những người này trực tiếp chăm sóc hoặc tiếp xúc gần với đàn hổ trong khoảng thời gian 8-19/2. Quy trình giám sát kéo dài tối thiểu 21 ngày nhằm loại trừ mọi rủi ro lây nhiễm từ động vật sang người. Đến nay, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp nào xuất hiện triệu chứng bất thường.

Duk-Dae, cá thể hổ tại một trong các cơ sở, gần 10 năm tuổi khi qua đời do nhiễm virus gây bệnh sài sốt chó. Ảnh: Khaosod

Dịch bệnh khởi phát từ ngày 8/2 tại cơ sở Mae Taeng với 31 con hổ đổ bệnh cùng lúc, sau đó lan rộng khiến tổng cộng 72 con tử vong tại hai điểm du lịch. Kết quả xét nghiệm lâm sàng ngày 20/2 xác nhận các mẫu bệnh phẩm dương tính với virus gây bệnh Care (Canine Distemper Virus - CDV) kết hợp vi khuẩn Mycoplasma. Để ngăn chặn mầm bệnh phát tán, nhà chức trách đã hỏa táng và chôn lấp toàn bộ xác hổ ngay tại chỗ, nghiêm cấm đưa bất kỳ bộ phận nào như da hay răng ra ngoài.

Dù Cục Phát triển Chăn nuôi xác định nguyên nhân chính là virus Care, giới chuyên môn địa phương vẫn đặt nghi vấn về kết luận này. Một số bác sĩ thú y tại Chiang Mai cho rằng virus có thể xâm nhập qua nguồn thức ăn ô nhiễm và kiến nghị mở rộng xét nghiệm để loại trừ các bệnh lý khác như giảm bạch cầu ở mèo hoặc cúm gia cầm. Cơ quan chức năng khẳng định đang khẩn trương phân tích mẫu thức ăn và điều tra dịch tễ bổ sung để làm rõ nguyên nhân.

Nhiều nhân viên được huy động để di chuyển các cá thể hổ do kích thước lớn. Ảnh: Khaosod

Bệnh Care là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tấn công hệ hô hấp, tiêu hóa và thần kinh, thường gặp ở chó nhưng có thể lây sang động vật hoang dã. Virus lây lan qua tiếp xúc trực tiếp, giọt bắn hoặc bề mặt ô nhiễm, gây tỷ lệ tử vong cao ở động vật chưa tiêm phòng. Các tổ chức y tế thế giới hiện chưa ghi nhận bằng chứng loại virus này lây sang người.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan vẫn duy trì cảnh báo mức cao nhất. Cơ quan này khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với động vật ốm, thực hiện ăn chín uống sôi và vệ sinh tay thường xuyên. Hiện tại, chính quyền đã phong tỏa các cơ sở liên quan, thiết lập trạm khử trùng và theo dõi đặc biệt 124 cá thể hổ còn sống. Các điểm tham quan chỉ mở cửa trở lại khi ổ dịch được kiểm soát hoàn toàn.

Bình Minh (Theo Khaosod, WFFT, Bangkok Post)