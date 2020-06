Thái Lan giảm mạnh xuất khẩu ôtô

Doanh số xuất khẩu ôtô của Thái Lan giảm 35%, còn 5,1 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm bởi suy thoái kinh tế toàn cầu và hạn chế đi lại do Covid-19.

Theo Câu lạc bộ ôtô, thuộc Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI - The Federation of Thai Industries), nước này đã sản xuất 534.428 xe trong 5 tháng đầu năm, giảm 40,2% so với năm trước. Trong đó, lượng xe xuất khẩu là 300.501 chiếc. Con số này quá thấp so với cùng kỳ 2019, khi tổng số xe xuất khẩu là 893.067 chiếc, trị giá 7,5 tỷ USD.

Surapong Paisitpatanapong, phát ngôn viên của câu lạc bộ ôtô cho biết: "FTI sẽ giám sát chặt chẽ sự bùng phát Covid-19 thứ hai mà chúng tôi lo ngại có thể gây thêm thiệt hại cho ngành công nghiệp". Ông nói thêm: "Đại dịch là yếu tố chính làm giảm 35% giá trị xuất khẩu".

Công nhân sản xuất ôtô tại một nhà máy ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

FTI dự báo giá trị xuất khẩu cả năm sẽ giảm 50% xuống còn 9,6 tỷ USD nếu đợt virus thứ hai tấn công trên toàn cầu, trong khi năm 2019 doanh số xuất khẩu là 17,6 tỷ USD.

Chỉ trong tháng 5, Thái Lan đã xuất khẩu 29.894 xe, giảm 68,6% so với cùng kỳ năm ngoái, với giá trị 565 triệu USD, giảm 64%. Cũng trong tháng 5, câu lạc bộ cho biết doanh số bán xe trong nước đạt 40.418 xe, giảm 54,1% so với cùng kỳ năm ngoái do sức mua suy yếu.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, 270.591 xe đã được bán tại Thái Lan, giảm 38,2% so với năm trước. Bên cạnh đó, sản xuất ôtô trong tháng 5 đã giảm 69,1% so với cùng kỳ xuống còn 59.053 xe. Trong tổng số sản lượng, 20.070 xe được sản xuất cho thị trường nội địa và 35.965 xe là dành cho xuất khẩu.

Tuy nhiên, việc sản xuất ô tô trong hai tuần đầu tháng 6 đã tăng 128,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ các hãng mở cửa lại các nhà máy sau một tháng ngừng hoạt động.

Vào tháng 6, FTI tuyên bố rằng sản xuất ôtô của Thái Lan vào năm 2020 có thể sẽ không đạt mục tiêu 1 triệu xe sau khi phải chứng kiến số lượng xe được sản xuất trong tháng 4 thấp nhất trong 30 năm qua, chỉ đạt 24.711 xe.

Suparat Sirisuwanangkura, cố vấn điều hành cấp cao của Toyota Motor Thái Lan, cho biết các nhà sản xuất ôtô đang cung cấp các gói nghỉ hưu sớm cho công nhân để tránh việc sa thải thêm nhân viên vốn có.

Ngành công nghiệp ôtô Thái Lan sử dụng 700.000 người, trong đó 20-30% là nhà thầu nhỏ lẻ đã nghỉ việc.

Minh Quân (theo BangkokPost)