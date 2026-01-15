Thái Lan 'giậm chân tại chỗ nhiều năm ở U23 châu Á'

Báo hàng đầu Thái Lan Thai Rath thất vọng khi thầy trò Thawatchai Damrong-Ongtrakul đứng cuối bảng và lần thứ ba liên tiếp bị loại sớm ở vòng chung kết U23 châu Á.

"Thái Lan vẫn giậm chân tại chỗ, lần thứ ba liên tiếp dừng bước ngay vòng đầu ở U23 châu Á", là tiêu đề bài trên Thai Rath, sau trận hòa Trung Quốc 0-0 ở lượt cuối bảng D tối 14/1.

Thai Rath là nhật báo lớn và bán chạy nhất tại Thái Lan, có trụ sở ở Bangkok, bao gồm tin tức chính trị, xã hội, kinh tế và giải trí, thể thao.

Cầu thủ Thái Lan gục đầu thất vọng sau trận hòa Trung Quốc 0-0 ở lượt cuối bảng D U23 châu Á trên sân Al Shabab, thành phố Riyadh, Arab Saudi tối 14/1/2026. Ảnh: Changsuek

Thái Lan kết thúc giải U23 châu Á với hai trận hòa Iraq, Trung Quốc và thua Australia. Họ cùng được hai điểm như Iraq, với các chỉ số bàn thắng, bàn thua cũng tương đồng. Tuy nhiên, đội bóng từ Đông Nam Á đứng chót bảng vì chỉ số fair-play thấp hơn (-11 so với -3). Iraq đứng áp chót, trong khi Australia dẫn đầu bảng với sáu điểm và Trung Quốc xếp thứ hai được năm điểm.

Theo chuyên gia của Thai Rath, Thái Lan vẫn "mắc kẹt" ở vòng bảng U23 châu Á. Họ chỉ vượt qua vòng bảng một lần khi giải diễn ra trên sân nhà năm 2020. Năm 2022, đội bóng này đứng thứ ba, sau Hàn Quốc và Việt Nam. Ở kỳ trước, họ xếp chót bảng, sau Iraq, Arab Saudi và Tajikistan.

"Màn thể hiện tại giải năm nay phản ánh đúng kết quả trên sân cỏ, đồng thời đặt ra câu hỏi về hướng phát triển của bóng đá trẻ Thái Lan", bài báo có đoạn. "Khoảng cách giữa giấc mơ vươn tầm châu lục và thực tế vẫn không được thu hẹp lại trong những năm qua".

Highlights Thái Lan Trung Quốc Diễn biến chính trận Thái Lan hòa Trung Quốc 0-0.

Trong một video trên Thai Rath, bình luận viên Javaraphat cho rằng thầy trò Thawatchai thực ra đã thể hiện không tồi, dù đứng cuối bảng. Ông cho rằng vấn đề lớn hơn nằm ở sự chuẩn bị của LĐBĐ Thái Lan (FAT) cho giải đấu này. "Đây không phải dịp để U23 Thái Lan đến thi đấu rồi ra về, mà phải có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng hơn", Javaraphat nói.

Bình luận viên này so sánh với trường hợp của Việt Nam, khi V-League tạm nghỉ để đội U23 dự SEA Games và giải châu Á. Trong khi đó, Thai League vẫn diễn ra cùng thời điểm, khiến HLV Thawatchai không có lực lượng tốt nhất. "Tôi muốn FAT làm việc cùng các CLB, để Thái Lan có đội hình mạnh nhất dự Asiad 20 sắp tới ở Nhật Bản", bình luận viên này nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Ủy viên Ban chấp hành kiêm người phát ngôn của FAT Piyapong Pue-on lại có cái nhìn lạc quan. "U23 châu Á 2026 có nhiều đội không thể mang lực lượng tốt nhất và sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có Thái Lan", Piyapong nói với truyền thông Thái Lan. "Đội đã thi đấu vượt kỳ vọng và cho thấy chúng ta có nhiều lựa chọn về nhân sự".

Piyapong 65 tuổi, từng là đồng đội của HLV Park Hang-seo, chơi cho Lucky-Goldstar tại Hàn Quốc. Huyền thoại Thái Lan ghi nhiều bàn thắng và kiến tạo nhiều lần nhất cho CLB này ở mùa giải 1985, và được chọn vào Đội hình tiêu biểu. Ông đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn mọi thời cho tuyển Thái Lan, với 70 bàn qua 100 trận, chỉ kém kỷ lục gia Kiatisuk Senamuang một bàn.

Thái Lan (áo xanh) hòa Trung Quốc 0-0 ở lượt cuối bảng D U23 châu Á 2026, trên sân Al Shabab ở Riyadh, Arab Saudi ngày 14/1/2026. Ảnh: Changsuek

So với SEA Games 33, Thái Lan thay đổi 10 vị trí trước khi đến Arab Saudi do các CLB không nhả người, vì giải nằm ngoài lịch FIFA days. Họ có 9 cầu thủ sinh năm 2005 về sau, tức đủ tuổi để dự U23 châu Á 2028.

Ông Piyapong cho rằng việc các CLB không nhả người là trở ngại nhưng cũng mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng và sẵn sàng thay thế. "Tôi nghĩ đây là bài học cho Liên đoàn, để điều chỉnh quy trình tuyển chọn nhằm tạo thêm cơ hội tập luyện cho cầu thủ trẻ và triệu tập những gương mặt đáp ứng nhu cầu ở đội tuyển", huyền thoại sinh năm 1960 cho hay.

Ngoài ra, FAT cũng sẽ bàn bạc về tương lai của HLV Thawatchai, khi lứa U23 còn hướng tới ASIAD 20 vào tháng 9. Piyapong cho biết đây là công việc của ban kỹ thuật, nhưng ông ủng hộ các HLV Thái Lan tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển. "Tôi tin tưởng Thawatchai, hay bất kỳ HLV Thái Lan nào khác, đều có tiềm năng. Hãy cho ông ấy thêm thời gian", Piyapong cho biết. "Tôi nghĩ rằng trong khoảng hai năm tới, HLV Thawatchai có thể xoay chuyển tình thế và phát triển các thế hệ cầu thủ đạt tiềm năng tối đa".

Trong khi Thái Lan đứng chót bảng D, Việt Nam xếp đầu bảng A với ba trận toàn thắng, để vào tứ kết gặp UAE tối 16/1. Nếu thắng, thầy trò Kim Sang-sik sẽ gặp Uzbekistan hoặc Trung Quốc ở bán kết.

Hoàng An - Hiếu Lương tổng hợp