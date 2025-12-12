Thái Lan giải tán quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử sớm

Thủ tướng Anutin giải tán quốc hội sau căng thẳng với phe đối lập về sửa đổi hiến pháp, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đêm 11/12 tuyên bố "sẽ trao lại quyền lực cho người dân", hướng đến giải tán quốc hội để mở đường cho tổng tuyển cử sớm hơn dự kiến. Ông Anutin khẳng định giải tán quốc hội sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Thái Lan tại biên giới.

Công báo Hoàng gia Thái Lan sau đó thông báo Vua Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn sắc lệnh giải tán quốc hội. Pháp luật Thái Lan quy định cuộc tổng tuyển cử phải được tổ chức trong vòng 45-60 ngày kể từ khi sắc lệnh có hiệu lực.

Người phát ngôn chính phủ Siripong Angkasakulkiat cho biết quyết định xuất phát từ bất đồng giữa chính phủ của ông Anutin với nhóm đa số dẫn đầu bởi đảng Nhân dân đối lập, khiến chính phủ không thể tiếp tục điều hành đất nước.

"Không thể tiếp tục làm việc tại quốc hội. Khi đảng Nhân dân không đạt được những gì họ muốn, họ tuyên bố sẽ yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm và yêu cầu Thủ tướng lập tức giải tán quốc hội", ông Angkasakulkiat cho hay.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Bangkok ngày 7/10. Ảnh: Reuters

Quốc hội Thái Lan vừa trải qua phiên họp chung căng thẳng về dự thảo sửa đổi hiến pháp, liên quan điều khoản quy định ngưỡng biểu quyết. Đề xuất của ủy ban soạn thảo, trong đó quy định ngưỡng biểu quyết là trên 50% tổng số phiếu ở Hạ viện lẫn Thượng viện, đã bị bác bỏ. Quốc hội Thái Lan sau đó khôi phục quy định sửa đổi hiến pháp cần được ít nhất 1/3 thượng nghị sĩ ủng hộ.

Lãnh đạo đối lập Natthaphong Ruengpanyawut chỉ trích đảng cầm quyền Bhumjaithai của ông Anutin "không tôn trọng thỏa thuận chính trị giữa hai bên".

Thủ tướng Anutin là người thứ ba giữ chức vụ này kể từ tháng 8/2023, giữa lúc bất ổn chính trị tiếp tục gây sức ép lên chính trường Thái Lan. Hồi tháng 9, ông cũng nêu ý định giải tán quốc hội vào đầu năm sau và tổ chức bầu cử trong tháng 3-4/2026.

Thanh Danh (Theo Reuters, Nation, AFP)