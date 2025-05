Thái Lan ghi nhận 50.000 ca Covid một tuần, dịch chưa đạt đỉnh

Thái Lan ghi nhận hơn 50.000 ca Covid-19 trong vòng một tuần, song giới chuyên gia cho rằng dịch vẫn chưa đạt đỉnh.

Tiến sĩ Jurai Wongsawat, bác sĩ chuyên khoa kiêm người phát ngôn Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, cho biết tính đến ngày 21/5, số ca Covid-19 tại nước này vẫn gia tăng. Trong tuần 11-17/5, quốc gia ghi nhận 49.065 ca mới, còn tính từ 18/5 đến nay là 12.524 ca. Trong khi đó, dịch cúm duy trì ổn định. Các chuyên gia nhận định biến chủng Omicron XEC là nguyên nhân chính thúc đẩy làn sóng lây nhiễm mới.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 đang ở mức 0,02%, giảm so với mức 0,14% trước đó, cao hơn một chút so với cúm (0,01%). Theo Jurai, nguyên nhân là hiệu quả điều trị bằng kháng virus và vaccine phòng ngừa.

Bà nhấn mạnh cần làm chậm sự lây lan của virus, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao, gọi là 608 (người từ 65 tuổi, bệnh mãn tính, bị tổn thương não, suy giảm miễn dịch, béo phì, thai phụ, trẻ dưới 3 tuổi).

"Khi năm học bắt đầu, việc sàng lọc trẻ em và nhân viên bị bệnh được xem là quan trọng. Những người có triệu chứng hô hấp được khuyến cáo nghỉ ở nhà, tự test và tìm đến cơ sở y tế nếu dương tính", đại diện CDC cho hay. Các biện pháp phòng ngừa chung vẫn được khuyến cáo là đeo khẩu trang, nhất là nơi công cộng đông người, rửa tay thường xuyên....

Một người dân được tiêm vaccine Covid-19 tại Trung tâm Tiêm chủng Thái Lan. Ảnh: AP

Jurai cho biết dịch có thể kéo dài 2 đến 3 tháng nữa. Tuy nhiên, nếu người dân hợp tác duy trì vệ sinh cá nhân, số ca có thể giảm nhanh.

Từ tháng 5 đến 8/2025, chính phủ Thái Lan sẽ phát động chiến dịch tiêm vaccine cúm miễn phí cho nhóm 608 tại các cơ sở y tế công lập hoặc phòng khám tư nhân. Vaccine Covid-19 không được cung cấp miễn phí, người trong nhóm nguy cơ chưa tiêm gần đây nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tiêm nhắc lại.

Với những người không tiêm, cần duy trì nghiêm ngặt các biện pháp tự bảo vệ suốt mùa mưa.

Về lo ngại nhiễm đồng thời Covid-19 và cúm, Jurai cho biết điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong mùa mưa. Những người ốm yếu có thể gặp triệu chứng nặng hơn, nhưng với người khỏe mạnh, đồng nhiễm thường không rõ rệt. Tuy nhiên, do Covid-19 và cúm thuộc hai họ virus khác nhau, chúng không trao đổi vật liệu di truyền, nên không tạo ra biến thể mới.

Hiện Bangkok là tỉnh dẫn đầu về ca cúm và Covid-19. Bốn tỉnh tiếp theo là Nakhon Ratchasima, Chonburi, Ubon Ratchathani và Chiang Mai.

Thục Linh (Theo Nation Thailand)