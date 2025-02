Thái Lan 'được mùa' khách Trung dịp Tết

Tổng cục Du lịch Thái Lan ước tính hơn 4 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan dịp Tết Nguyên đán, trong đó nhiều nhất là khách Trung.

Trong 4 triệu lượt khách quốc tế đến Thái Lan dịp Tết, lượng khách Trung Quốc đông nhất với hơn 770.000 lượt, tính từ 24/1 đến 2/2. Lượng khách nhập cảnh Bangkok tại hai sân bay Suvarnabhumi và Don Mueang chiếm gần 3 triệu lượt, với tổng gần 12.000 chuyến, tăng hơn 14% so với dịp Tết 2024.

Du khách được tặng các phiếu giảm giá mua sắm tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan từ 20/1 đến 2/2. Ảnh: TAT

Những địa điểm nổi tiếng như Bangkok, Chiang Mai, Pattaya và Phuket có nhiều hoạt động phục vụ du khách dịp Tết như các lễ hội sôi động, các cuộc diễu hành múa rồng, biểu diễn nghệ thuật.

Tổng cục du lịch Thái Lan (TAT) cũng hợp tác với chính quyền, doanh nghiệp địa phương để thực hiện các sự kiện như lễ hội đèn lồng, biểu diễn kinh kịch. Nhiều khu chợ vẫn mở cửa dịp này và bày bán món ăn, đồ lưu niệm. Chủ các khách sạn, công ty lữ hành tung nhiều chương trình khuyến mãi với gói giảm giá chỗ ở, ăn uống, các tour du lịch văn hóa.

Tết Nguyên đán đánh dấu thời điểm quan trọng đối với ngành du lịch Thái Lan sau Covid-19. Lượng du khách tăng đột biến, các lễ hội sôi động khắp nước, Tết năm nay được coi là động lực thúc đẩy đáng kể cho ngành du lịch cũng như nền kinh tế địa phương.

Sasikarn Watthanachan, phó phát ngôn viên chính phủ, cho biết 6 sân bay do Cơ quan quản lý sân bay Thái Lan (AoT), đã được chỉ đạo chuẩn bị cho lượng khách đổ về. Các sân bay lớn tại Thái đã tuyển thêm nhân viên nói được nhiều ngôn ngữ, tăng giờ làm để phục vụ khách tốt hơn dịp Tết cũng như kiểm tra thường xuyên tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế, ngăn ngừa sự cố.

Đại tá Worasak Phisitbunnakorn, quyền chỉ huy Phòng Công vụ của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết Cục Cảnh sát Du lịch đã nhận lệnh tăng cường tuần tra để đảm bảo an toàn cho khách. Các đơn vị khác như đội trấn áp ma túy luôn trong tình trạng báo động cao.

Theo Agoda, một trong những lý do chính khiến du khách đổ xô đến đây dịp Tết vì quốc gia này là điểm đến thuận tiện, an toàn, nhiều điểm tham quan và lễ hội. Giao thông cũng là điểm cộng du khách dành cho Thái Lan. Bangkok là điểm đến được tìm kiếm và đặt phòng nhiều nhất dịp năm mới, khi tăng 70% so với năm ngoái và tiếp đến là hai tỉnh Chon Buri, Chiang Mai.

Wang Lin, 20 tuổi, đến từ Thượng Hải cho biết 2025 là năm thứ 5 đến Thái Lan dịp Tết Nguyên đán. Thời tiết ấm áp, ẩm thực nổi tiếng là những điểm thu hút Lin đến đây.

Năm nay, Thái Lan đặt mục tiêu đón 39 triệu lượt khách quốc tế, gần bằng thời điểm trước dịch. Doanh thu du lịch dự kiến khoảng một tỷ USD.

Anh Minh (Theo Thaiger, Bangkok Post)