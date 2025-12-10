Thái Lan đưa xung đột với Campuchia lên LHQ

Thái Lan gửi thư lên LHQ, cho hay đang thực thi quyền tự vệ với Campuchia, trong khi Phnom Penh thu thập bằng chứng để kiện Bangkok ra Tòa Hình sự Quốc tế.

Thái Lan hôm nay tuyên bố đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) rằng nước này "đang thực hiện quyền tự vệ theo Điều 51 trong Hiến chương LHQ", để đối phó "cuộc tấn công vũ trang vô cớ của Campuchia tại 5 tỉnh biên giới".

Trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Đại sứ Thái Lan Cherdchai Chaivaivid nêu những hành động của Campuchia mà nước này cáo buộc là đã "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ", đồng thời yêu cầu lưu hành thư rộng rãi tới các thành viên trong hội đồng như một tài liệu chính thức.

Thái Lan cáo buộc Campuchia sử dụng vũ khí hạng nặng, "cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự của Thái Lan". Thái Lan cho rằng hành động của Campuchia vi phạm khoản 4, Điều 2 của Hiến chương LHQ, cấm sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia khác. Đồng thời, Bangkok cũng tuyên bố họ "buộc phải tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương".

Theo quân đội Thái Lan, ba binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi đụng độ bùng phát cuối tuần qua. Nước này chưa nêu số người bị thương, nhưng các bệnh viện khu vực đang điều trị cho một số binh sĩ.

Bức ảnh do Campuchia công bố hôm 8/12 cho thấy một nhà báo bị thương khi đụng độ biên giới nổ ra. Ảnh: AFP

Campuchia chưa lên tiếng về động thái này, nhưng tờ Khmer Times cùng ngày dẫn lời một quan chức cấp cao chính phủ cho biết đang thu thập bằng chứng để đệ đơn kiện Thái Lan lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì những "hành động gây hấn liên tục dọc biên giới".

Quan chức này chỉ trích các đòn tấn công của Thái Lan, trong đó sử dụng những vũ khí hạng nặng như tiêm kích, đã "gây ra tàn phá trên diện rộng và thương vong lớn cho dân thường Campuchia".

Theo Campuchia, tính tới hôm nay, nước này ghi nhận 9 dân thường, trong đó có một trẻ sơ sinh, thiệt mạng và 16 người bị thương. Campuchia cáo buộc các cuộc tấn công của Thái Lan cũng khiến hơn 37.000 gia đình ở nhiều tỉnh gần biên giới phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có hàng chục nghìn trẻ em.

Căng thẳng Campuchia - Thái Lan leo thang thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới tranh chấp. Hai bên trong những ngày tiếp theo sử dụng các loại vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích các mục tiêu dọc biên giới tranh chấp, khiến nhiều binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Ngọc Ánh (Theo Khmer Times, Nation, AFP)