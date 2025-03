Thái Lan dự kiến mất 15% doanh thu du lịch do động đất

Doanh thu du lịch Thái Lan được dự báo giảm ít nhất 10-15% do động đất, không khí du lịch dịp Tết Songkran sẽ trầm lắng hơn, theo Hiệp hội Khách sạn nước này.

Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA) Thienprasit Chaiyapatranun cho biết tỷ lệ du khách yêu cầu trả phòng sớm đã tăng 8-10% trên toàn quốc sau động đất, chủ yếu tại các điểm du lịch lớn như Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai và Ayutthaya. Một số du khách đã thay đổi điểm, chuyển sang Pattaya và Phuket.

THA nhận định động đất ảnh hưởng đến niềm tin của du khách quốc tế về mức độ an toàn tại Thái Lan trong hai tuần tới, nhất là những du khách đã đặt lịch trình nhưng chưa đến và những người đang cân nhắc kế hoạch đi Thái. Doanh thu từ khách sạn và du lịch dự kiến giảm ít nhất 10-15%.

"Bầu không khí du lịch dịp Tết Songkran sẽ trầm lắng hơn hai năm trước do ảnh hưởng từ trận động đất và phải mất khoảng một tháng để thị trường phục hồi," ông Thienprasit nói.

Người dân, du khách ra khỏi các tòa nhà và xuống đường phố Bangkok khi cảm nhận rung chuyển, hôm 28/3. Ảnh: Reutes

Chủ tịch THA nhận định vụ sập trụ sở kiểm toán nhà nước ở quận Chatuchak, Bangkok, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, làm gia tăng lo ngại về an toàn tại Thái Lan. Ông nhấn mạnh chính phủ cần sớm thực hiện các biện pháp bảo vệ người dân trong dịp Songkran, đồng thời có chính sách hỗ trợ những nạn nhân chịu ảnh hưởng từ thiên tai.

Ngoài trận động đất, ngành du lịch Thái Lan còn đối mặt nhiều vấn đề an ninh trong ba tháng đầu năm nay, gồm vụ mất tích của nam diễn viên Trung Quốc gần biên giới Thái-Myanmar; chiến dịch trấn áp các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại. Nếu tiếp tục xảy ra sự cố an ninh khác, du lịch Thái Lan có thể chịu tác động lâu dài.

Đại diện Hiệp hội du lịch cho rằng mục tiêu đón 39-40 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay của Thái Lan sẽ khó đạt được sau trận động đất. Ông dự đoán lượng khách sẽ duy trì ở mức tương đương năm ngoái, khoảng 35,5 triệu lượt.

"Khi lượng khách quốc tế giảm so với kỳ vọng, cần đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa để bù đắp", ông Thienprasit nói và cho biết thêm chương trình ''Tiew Thai Khon La Khrueng'' (Du lịch Thái Lan, chia sẻ chi phí) dự kiến được chính phủ xem xét trong thời gian tới.

Du khách xuống đường tham gia lễ hội Songkran 2024. Ảnh: The Nation

Sau khi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra yêu cầu kiểm tra khách sạn để trấn an du khách, THA đã phối hợp với Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) triển khai hơn 4.000 kỹ sư để đánh giá mức độ an toàn của các công trình. Danh sách khách sạn đạt tiêu chuẩn kiểm định sớm được công bố. Các khách sạn lớn có đội ngũ kỹ sư riêng nên có thể tiến hành kiểm tra nhanh chóng, trong khi các khách sạn nhỏ cần hỗ trợ chi phí.

''An toàn phải được đặt lên hàng đầu để đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch, ngành đã mất nhiều du khách quốc tế do những lo ngại về an toàn," ông Thienprasit nhấn mạnh, đồng thời cho biết du khách Trung Quốc hiện có xu hướng chọn Nhật Bản thay vì Thái Lan vì vấn đề an toàn.

Người đứng đầu Hiệp hội Khách sạn Thái Lan khuyến nghị chính phủ nghiên cứu mô hình đảm bảo an toàn của Nhật Bản để nâng cao niềm tin của du khách quốc tế.

Bích Phương (Theo Nation Thailand)