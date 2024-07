Thái Lan điều tra 'nghi can bí ẩn' trong vụ nhóm người Việt tử vong

Cảnh sát Thái Lan điều tra một nghi can bí ẩn, do có 7 người đặt phòng khách sạn, nhưng chỉ 5 người check in và 6 thi thể được phát hiện.