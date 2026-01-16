Thái Lan điều máy bay gieo mưa khẩn cấp chống bụi mịn

Thái Lan triển khai máy bay rải đá khô để tạo mưa khẩn cấp nhằm phân tán bụi mịn, khi chất lượng không khí quanh Bangkok chạm ngưỡng nguy hại.

Cục Hàng không Nông nghiệp và Tạo mưa Hoàng gia Thái Lan (DRRAA) ngày 14/1 tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp với lớp bụi mịn dày đặc bao trùm thủ đô Bangkok và các vùng lân cận, huy động nhiều máy bay xuất phát từ các căn cứ không quân trọng điểm để tạo mưa nhân tạo khẩn cấp.

Ở phía nam Bangkok, 4 máy bay xuất phát từ căn cứ Hua Hin rải đá khô ở độ cao khoảng 2.100 mét trên bầu trời Ratchaburi và Samut Songkhram. Tại phía đông, ba máy bay từ căn cứ Rayong hoạt động tại khu vực trải dài từ Prachin Buri đến Nakhon Ratchasima. Ở vùng đông bắc, hoạt động tạo mưa bắt đầu từ ngày 15/1 tại Khon Kaen.

Máy bay gieo mưa của Hoàng gia Thái Lan chuẩn bị làm nhiệm vụ ngày 14/1. Ảnh: Facebook/Drraa.pr

Rachen Silparaya, lãnh đạo DRRAA, cho biết nồng độ bụi mịn đã vượt ngưỡng an toàn quốc gia là 37,5 µg/m³. Các trạm quan trắc không khí cho thấy mức độ ô nhiễm ở Bangkok và các tỉnh lân cận hiện cảnh báo màu cam và đỏ, phản ánh mức độ ô nhiễm từ "ảnh hưởng sức khỏe" đến "nguy hiểm".

Giới chức Thái Lan xác định tình trạng ô nhiễm lần này đến từ hiện tượng không khí lưu thông kém khiến khói bụi mịn ô nhiễm bị giữ gần mặt đất. Hoạt động đốt rơm rạ ở trong và ngoài Thái Lan cũng khiến ô nhiễm gia tăng.

Giới chức y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi, bệnh nhân hô hấp, hạn chế ra ngoài, tránh vận động mạnh. Người dân được khuyến nghị đeo khẩu trang có khả năng lọc cao khi ra đường.

Hoạt động rải đá khô lên trời được kỳ vọng sẽ tạo mưa rửa trôi bụi mịn ô nhiễm trong không khí. Nếu chất lượng không khí không được cải thiện rõ rệt trong những ngày tới, chính phủ Thái Lan dự kiến tăng cường các chuyến bay gieo mưa ban đêm.

Đức Trung (Theo Nation, Bangkok Post, Khaosod)