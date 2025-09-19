Thái Lan điều 10 xe vòi rồng đến biên giới Campuchia

Cảnh sát Thái Lan đưa 10 xe đặc chủng gắn vòi rồng đến tỉnh Sa Kaeo, sẵn sàng đối phó các cuộc biểu tình của người Campuchia ở biên giới.

Thiếu tướng Chaikrit Pho-ah, Tư lệnh Cục Bảo vệ và Kiểm soát đám đông (PCCD), ngày 18/9 thông báo Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đã chỉ đạo đơn vị chuẩn bị phương án kiểm soát đám đông tại làng Ban Nong Ya Kaew, tỉnh Sa Kaeo. Theo kế hoạch, PCCD sẽ triển khai 10 xe vòi rồng để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên thực địa.

Những xe này từng được cảnh sát Thái Lan sử dụng để giải tán người biểu tình hồi tháng 10/2020 ở Bangkok. Mỗi xe có sức chứa 12.000 lít nước, tầm phun nước 65 mét. Vòi phun có thể điều chỉnh linh hoạt, đồng thời có khả năng pha chất tạo màu.

Xe đặc chủng của cảnh sát Thái Lan được trang bị vòi rồng. Ảnh: Nation

Loại nước pha màu được điều chế với đặc tính khó rửa sạch, giúp cảnh sát Thái Lan dễ dàng nhận diện người đã tham gia biểu tình khi họ quay lại khu vực căng thẳng.

Chiến thuật tương tự từng được áp dụng cuối năm 2013 trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Thái Lan với người biểu tình ở Bangkok, khi họ tìm cách vượt rào thép gai tiến vào Phủ Thủ tướng.

Ngoài vòi rồng, mỗi xe còn được trang bị "pháo âm thanh" LRAD, có thể phát sóng tần số cao để khắc chế đám đông, hệ thống phun hơi cay và bọt chống cháy.

Xe được lắp bánh chống đạn, gắn khung kim loại phía trước để dọn chướng ngại vật, cùng hệ thống camera giám sát xung quanh nhằm ghi lại diễn biến phục vụ công tác pháp lý sau này.

Ngày 17/9, căng thẳng tăng nhiệt trở lại ở biên giới Thái Lan - Campuchia khi lực lượng an ninh Thái Lan, chủ yếu gồm cảnh sát biên phòng, đối đầu với khoảng 200 người dân và nhà sư Campuchia biểu tình.

Cảnh sát Thái Lan rải dây thép gai ở khu vực biên giới ngày 17/9. Ảnh: AKP

Cuộc đụng độ diễn ra tại khu vực tranh chấp lâu năm giữa hai nước, được phía Thái gọi là làng Ban Nong Ya Kaew thuộc tỉnh Sa Kaeo, trong khi Campuchia gọi khu vực này thuộc làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey.

Cảnh sát Thái Lan cáo buộc nhóm người Campuchia tìm cách phá rào thép gai và đối đầu với lực lượng biên phòng, khiến nhiều sĩ quan bị thương, buộc họ dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Giới chức Thái Lan cho rằng hành động này của nhóm người Campuchia là "xâm phạm lãnh thổ", "mang tính khiêu khích và vi phạm lệnh ngừng bắn".

Trong khi đó, phía Campuchia cho biết 30 người bị thương trong cuộc đụng độ, bao gồm nhà sư, dân thường và binh sĩ Campuchia, đồng thời khẳng định sự việc xảy ra trên lãnh thổ Campuchia. Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra cáo buộc Thái Lan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Thanh Danh (Theo Nation, Khmer Times, Bangkok Post)