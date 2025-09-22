Thái Lan điều 1.400 cảnh sát chống bạo động đến biên giới với Campuchia

Cảnh sát Thái Lan điều lực lượng chống bạo động gồm 1.400 thành viên từ 5 tỉnh tới khu vực biên giới với Campuchia để ứng phó các cuộc biểu tình.

Trung tướng Yingyos Thepjamnong, Tư lệnh Cảnh sát Vùng 2, ngày 21/9 đến tỉnh Sa Kaeo kiểm tra huấn luyện và trang bị của lực lượng cảnh sát chống bạo động vừa được điều động để ứng phó căng thẳng biên giới, sau nhiều cuộc biểu tình của người dân Campuchia tại vùng tranh chấp.

Các đơn vị cảnh sát chống bạo động này được điều động từ 5 tỉnh miền đông gồm Sa Kaeo, Prachinburi, Chachoengsao, Chonburi và Rayong với tổng quân số 1.400 người. Lực lượng này được giao nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó trong phạm vi 8 tỉnh miền đông Thái Lan, hỗ trợ các đơn vị an ninh biên giới của quân đội nếu có yêu cầu.

Trung tướng Yingyos Thepjamnong, Tư lệnh Cảnh sát Vùng 2 Thái Lan, kiểm tra lực lượng chống bạo động đang tập trung tại tỉnh Sa Kaeo ngày 21/9. Ảnh: Nation

Tướng Yingyos nhấn mạnh lực lượng chống bạo động phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chiến thuật, thường xuyên rà soát trang thiết bị và tổ chức diễn tập để tránh sai sót và giảm thiểu thương vong. Ông khẳng định hiện chưa có diễn biến đáng lo ngại ở khu vực biên giới, song nhấn mạnh cảnh sát sẽ kiên quyết xử lý mọi vi phạm trong các cuộc biểu tình từ phía Campuchia.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng ngày tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới với Campuchia và không đàm phán nếu người dân nước này tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình và đụng độ với lực lượng an ninh Thái Lan.

Ông Anutin khẳng định các hoạt động dọc theo biên giới với Campuchia đã được trao toàn quyền cho quân đội Thái Lan, trong khi chính phủ của ông phụ trách nỗ lực ngoại giao cũng như điều kiện để đàm phán.

"Quân đội sẽ định đoạt các vấn đề quân sự. Họ có thể cắm cờ Thái Lan ở bất cứ đâu trên lãnh thổ để trấn an người dân. Tôi hoàn toàn ủng hộ họ", Thủ tướng Anutin nói.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại Bangkok ngày 7/9. Ảnh: Reuters

Căng thẳng tăng nhiệt trở lại ở biên giới Thái Lan - Campuchia khi lực lượng an ninh Thái Lan, chủ yếu gồm cảnh sát biên phòng, ngày 17/9 đối đầu với khoảng 200 người dân và nhà sư Campuchia biểu tình.

Cuộc đụng độ diễn ra tại khu vực tranh chấp lâu năm giữa hai nước, được phía Thái gọi là làng Ban Nong Ya Kaew thuộc tỉnh Sa Kaeo, trong khi Campuchia gọi khu vực này thuộc làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey.

Thái Lan cáo buộc nhóm người Campuchia tìm cách phá rào thép gai và đối đầu với lực lượng biên phòng, khiến nhiều sĩ quan bị thương, buộc họ dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Giới chức Thái Lan cho rằng hành động này của nhóm người Campuchia là "xâm phạm lãnh thổ", "mang tính khiêu khích và vi phạm lệnh ngừng bắn".

Trong khi đó, phía Campuchia cho biết 30 người bị thương trong cuộc đụng độ, bao gồm nhà sư, dân thường và binh sĩ Campuchia, đồng thời khẳng định sự việc xảy ra trên lãnh thổ Campuchia.

Truyền thông Thái Lan ghi nhận 30-40 người dân Campuchia tiếp tục tập trung gần hàng rào dây thép gai ở khu vực tranh chấp vào sáng 22/9. Một số binh sĩ và khoảng 100 cảnh sát Campuchia cũng được triển khai giám sát tình hình.

Thanh Danh - Ngọc Ánh (Theo Khaosod, Nation)