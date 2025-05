Thái Lan - điểm 'đi mãi không chán' của khách Việt

Thái Lan vẫn là điểm đến hàng đầu được du khách Việt yêu thích và lựa chọn cho các dịp nghỉ lễ hoặc hè nhờ nhiều hoạt động và chi phí phù hợp.

Ngọc Anh, sống tại Thái Bình, vừa chuyển tiền cọc 4 suất đi Thái Lan cho một công ty du lịch. Chị cho biết đây là điểm đến thân thiện, quen thuộc với người Việt nên muốn cùng chồng và hai con ghé thăm. Do Thái Lan nắng nóng vào tháng hè và đi cùng con nhỏ, chị quyết định mua tour để có xe đưa đón và hướng dẫn viên dẫn đoàn cho thuận tiện.

"Hai con tôi rất háo hức cho chuyến đi. Thậm chí, chúng còn lên mạng để học một số câu giao tiếp bằng tiếng Thái cơ bản", nữ du khách 40 tuổi nói.

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), ba tháng hè là thời điểm khách Việt đến Thái nhiều hơn cả. Năm 2024, khách Việt đi Thái 4 tháng (tháng 5-8) đều đạt hơn 100.000 lượt, cao gấp đôi những tháng đầu năm. Năm nay, TAT chưa thống kê lượng khách tháng 5.

Khách Việt cưỡi voi khi đến Thái Lan vào tháng 3. Ảnh: Du lịch Việt

Phó Tổng giám đốc Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho biết hiện tại lượng khách quan tâm, đăng ký mua tour Thái trong ba tháng hè (tháng 6-8) tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng tour Thái cũng chiếm hơn 30% tổng số tour quốc tế của công ty. Ông Vũ cho biết đây là con số đáng mừng cho mùa hè và chứng tỏ sức hút du lịch Thái Lan với với khách Việt "vẫn rất mạnh mẽ, đặc biệt trong mùa cao điểm".

Thái Lan có nhiều ưu điểm thu hút khách Việt như chi phí du lịch rẻ, chính sách miễn visa song phương, bay gần, là điểm đến thân thuộc và dễ đi du lịch tự túc. Người dân Thái Lan được đánh giá giao tiếp tiếng Anh tốt, thân thiện, đồ ăn ngon.

Trung bình giá tour 5 ngày 4 đêm trọn gói của Thái Lan từ 6,5 triệu đồng, tùy thuộc vào chất lượng dịch vụ như khách sạn, bữa ăn, số điểm tham quan. Nếu đi tự túc, theo các chuyên gia du lịch, chi phí có thể cao hơn nhưng không quá nhiều.

Lịch trình phổ biến nhất tại Thái Lan được khách Việt ưu chuộng vẫn là tour Bangkok - Pattaya. Những hoạt động được yêu thích là ghé thăm các điểm tham quan như Hoàng Cung, chùa Vàng, các trung tâm thương mại, show giải trí tại thành phố biển Pattaya, massage.

Thái Lan không chỉ hút khách lẻ mà còn là điểm đến của khách đoàn và gia đình có trẻ nhỏ. Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam chọn đất nước chùa Vàng làm điểm đến để đưa nhân viên đi nghỉ với số lượng lớn, theo ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng Giám đốc Tràng An Travel.

Ngày 18/5, Bangkok Post đưa tin về việc cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Waraphong Khunsrijaturong, 33 tuổi, nổi tiếng với nghệ danh DJ Tatae, trong một khu rừng rậm hẻo lánh ở huyện Muang, tỉnh Kanchanaburi. Trên một số diễn đàn của Thái và thế giới, số ít du khách bày tỏ lo lắng về mức độ an toàn khi đến Thái trước thông tin trên. Tuy nhiên, số khác cho rằng cái chết của DJ Tatae là do tư thù cá nhân, không liên quan đến du lịch.

Phó Tổng giám đốc Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho biết công ty luôn theo dõi sát sao mọi diễn biến tại Thái Lan để kịp thời điều chỉnh tour tuyến, đảm bảo an toàn cho du khách. Trên thực tế, một số chi nhánh tại công ty đã nhận được những lời hỏi thăm của khách hàng về tình hình an ninh, dịch bệnh Covid-19 tại Thái Lan. Tuy nhiên, chưa có khách nào hoãn, hủy tour hay đổi điểm đến do lo ngại về vấn đề này.

"Tai nạn của DJ người Thái là tai nạn cá nhân, không phản ánh toàn cảnh an ninh du lịch chung", ông Vũ nói.

Chị Ngọc Anh cho biết có đọc tin tức về cái chết của DJ Tatae nhưng không cho rằng đến Thái nguy hiểm. "Chúng tôi đi theo tour, đến các điểm đông đúc chứ không phải hẻo lánh", chị nói.

Ông Cường cho biết sự việc của DJ người Thái diễn ra tại tỉnh Kanchanaburi, khu vực chủ yếu là các tour Thái Lan dành cho khách quốc tế đến nghỉ dưỡng. Trong khi đó, du khách Việt chủ yếu đi các điểm chính và phổ thông như Bangkok - Pattaya, nên "hầu như không cần lo ngại về an ninh sau vụ việc".

Theo báo cáo hồi tháng 6/2024 của Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP), Thái Lan đã tăng 11 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số hòa bình toàn cầu (Global Peace Index – GPI, vươn lên vị trí thứ 75 trong số gần 150 quốc gia, vùng lãnh thổ. Việt Nam xếp thứ 41. Dù vẫn nằm ở nhóm giữa của bảng xếp hạng, thứ hạng mới của Thái Lan vẫn được coi là bước tiến đáng ghi nhận, cho thấy tình hình an ninh và ổn định tại quốc gia này đang có dấu hiệu cải thiện.

Theo các chuyên gia từ Xplrverse, website tư vấn du lịch, Thái Lan không nguy hiểm như "lời đồn". Các vụ phạm tội nghiêm trọng nhắm vào du khách "khá hiếm". Các sự cố phần lớn du khách gặp là trộm cắp vặt, các chiêu trò lừa đảo như chặt chém giá taxi nhưng điều này không diễn ra thường xuyên.

Trong lần lưu trú dài ngày của một chuyên gia Xplrverse, người này rất ngạc nhiên khi thấy cuộc sống thường nhật tại Thái Lan diễn ra bình thường. Ban đêm, các gia đình quây quần ăn tối bên hàng quán vỉa hè, người cao tuổi tập thể dục trong công viên, trẻ em chơi đùa trên đường. Những điều này cho thấy Thái Lan đang vận hành một xã hội ổn định, an toàn. Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại các ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan, Việt Nam hiện nay đều tăng nên không chắc chắn lượng khách Việt đến Thái hè này có cao hơn cùng kỳ năm ngoái hay không.

"Dù vậy, Thái Lan vãn là điểm đến phổ thông đi mãi không chán của khách Việt. Tour Thái luôn là một trong 4 thị trường trọng điểm của nhiều công ty lữ hành, bên cạnh tour châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc", ông Cường nói.

Phương Anh