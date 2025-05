Thái Lan đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cảng Laem Chabang

Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn ba dự án cảng Laem Chabang, một trong những hạ tầng trọng điểm nhằm hỗ trợ chiến lược Hành lang Kinh tế Phía Đông (EEC).

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bà Manaporn Charoensri đã đến thăm hiện trường thi công cùng ban quản lý cảng mới đây để kiểm tra tiến độ và phối hợp đẩy nhanh các hạng mục theo đúng thời hạn mà chính phủ đặt ra.

Bà nhấn mạnh vai trò then chốt của cảng Laem Chabang trong việc giảm tải cho cảng Bangkok tại khu Khlong Toei - nơi gặp hạn chế về kích thước tàu do độ sâu luồng hạn chế. Hai giai đoạn đầu của dự án đã nâng công suất xử lý container của cảng Laem Chabang lên hơn 11 triệu TEU (đơn vị tương đương container 20 feet), vượt xa công suất 1,34 triệu TEU của cảng Bangkok.

"Việc phát triển mới này sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả vận hành của cảng", bà Manaporn Charoensri nói.

Giai đoạn ba, khởi công từ tháng 12 năm ngoái, bao gồm xây dựng đường sá, hệ thống tiện ích và cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện logistics và tăng lưu lượng hàng hóa thông qua cảng. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp giải tỏa các nút thắt trong vận chuyển và đáp ứng nhu cầu thương mại ngày càng tăng trong khu vực.

Theo Cục Cảng vụ Thái Lan (PAT), các hạng mục thi công trên biển hiện hoàn thành hơn 67%, do liên danh nhà thầu CNNC đảm nhận.

Tất cả cơ quan liên quan đang theo dõi sát tiến độ và phối hợp đẩy nhanh công việc, đảm bảo an toàn và minh bạch trong toàn bộ quá trình thực hiện. Khu bến ven biển cũng đang trong giai đoạn bàn giao cuối cùng cho Công ty GPC International Terminal Co., Ltd, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 11 năm nay.

Về phần thi công trên đất liền bao gồm nhà ga, bến cảng, hệ thống đường bộ và tiện ích, Công ty CHEC (Thai) Co., Ltd bắt đầu triển khai ngày 13/12 năm ngoái. Hiện dự án hoàn thành 0,5%, tập trung vào phần xây dựng cầu vượt. PAT cho biết, các nỗ lực đang được tăng cường để đảm bảo toàn bộ dự án tuân thủ đúng tiến độ đã đề ra.

Việc xây dựng hệ thống đường sắt cùng công tác đấu thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị xếp dỡ hàng hóa hiện trong giai đoạn chuẩn bị mời thầu.

Bà Manaporn khẳng định: "Bộ Giao thông cam kết biến cảng Laem Chabang thành cửa ngõ thương mại của ASEAN, qua đó nâng cao vai trò của Thái Lan như một trung tâm logistics trong khu vực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho đất nước".

