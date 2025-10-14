Thái Lan đại thắng ở vòng loại cuối Asian Cup 2027

Đài LoanThái Lan đè bẹp Đài Loan với tỷ số tương đương một ván tennis ở lượt bốn để vươn lên dẫn đầu bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027, tối 14/10.

* Ghi bàn: Bo-wei 46’ - Teerasak 4’ 62’ 76’, Seksan 25’, Supachok 45’+1, Tzu-ming phản lưới 90'+2.

Thái Lan từng thắng Đài Loan 2-0 ở lượt ba trên sân nhà Rajamangala hôm 9/10. Kinh nghiệm từ trận đấu ấy giúp Chanathip Songkrasin và các đồng đội hiểu thêm về đối thủ để chơi tốt hơn hẳn ở lượt về, dù phải thi đấu trên sân khách Taipei Municipal.

HLV Masatada có bốn sự thay đổi. Ở hàng thủ, trung vệ Saringkan Promsupa thay Jonathan Khemdee bị chấn thương, còn cánh trái được giao cho Wanchai Jarunongkran thay vì Apisit Sorada. Hàng công với Ben Davis và Jaroensak Wonggorn cũng lần lượt được thay bằng Seksan Ratree và Teerasak Poeiphimai.

Tiền đạo Thái Lan Teerasak Poeiphimai (số 14) mừng bàn mở tỷ số ở phút thứ 4 trong trận thắng Đài Loan 6-1 ở lượt bốn bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Taipei Municipal, Đài Loan ngày 14/10/2025. Ảnh: FAT

Hiệp một chứng kiến sự tỏa sáng của Supachok Sarachat, giúp "Voi chiến" chỉ mất 25 phút để ghi số bàn thắng bằng cả trận lượt đi. Ngay phút thứ 4, đường chọc khe của tiền vệ sinh năm 1998 giúp Teerasak bứt tốc rồi bấm bóng qua đầu thủ môn từ cự ly khoảng 25 m thành bàn. Đến phút 25, đường chọc khe của Supachok còn đẹp hơn khi xuyên qua bốn cầu thủ Đài Loan. Seksan bứt tốc vào vòng cấm rồi đặt lòng một chạm vào góc phải nhân đôi cách biệt.

Màn trình diễn hoàn hảo của cầu thủ đang chơi tại Nhật Bản cho Consadole Sapporo được hoàn tất ở phút bù thứ nhất. Từ biên phải, Supachok đỡ bước một chuyển hướng vào vòng cấm không quá tốt, nhưng vẫn đủ để dứt điểm vào góc thấp trái để điền tên lên bảng tỷ số.

Tiền vệ Thái Lan Seksan Ratree (số 17) ghi bàn ở phút 25. Ảnh: FAT

Đài Loan chỉ có một cơ hội ngon ăn ở phút 39 nhờ Chanathip chuyền hỏng ở giữa sân. Cầu thủ chủ nhà chọc khe cho tiền đạo gốc Haiti Benchy Estama bứt tốc, nhưng bị Saringkan cắt ngay trước khi dứt điểm trong vòng cấm.

Tuy nhiên, khi hiệp hai mới trôi qua được 35 giây, Thái Lan bất ngờ thủng lưới. Kuo Po-wei chớp thời cơ sút chân trái uy lực vào góc phải rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì Đài Loan làm được. Tiền đạo Teerasak hoàn tất hat-trick ở phút 62 và 76. Đến phút bù thứ hai, Santiphap căng ngang đập người Huang Tzu-ming bay vào lưới nhà, ấn định tỷ số 6-1.

Chiến thắng đậm nhất từ đầu vòng loại cuối Asian Cup 2027 giúp Thái Lan tạm vươn lên dẫn đầu bảng D, với 9 điểm. Trong khi đó, Đài Loan chắc chắn bị loại, do chỉ còn hai lượt trận nữa.

Tuy nhiên, ngôi đầu của người Thái chỉ giữ được ba giờ đồng hồ, trước khi Turkmenistan đánh bại Sri Lanka 2-1. Turkmenistan có cùng 9 điểm như Thái Lan nhưng chiếm ngôi đầu bảng do hơn hiệu số đối đầu với Thái Lan.

Đội hình xuất phát

Đài Loan: Huang Chiu-lin, Kuo Bo-wei (Zhao Wei-jie 60’), Huang Tzu-ming, Wei Pei-lun (Huang Chun-lin 46’), Chao Ming-hsu, Feng Shao-chi (Yao Ko-chi 90'+1), Owen (Huang Chia-yu 46’), Chen Po-liang, Hsu Po-chieh (Huang Wei-chieh 62’), Chen Chao-an, Benchy Estama

Thái Lan: Patiwat Khammai, Nicholas Mickelson, Saringkan Promsupa, Nattapong Sayriya (Songwut 86'), Wanchai Jarunongkran (Santiphap 60’), Thitipan Puangchan, Weerathep Pomphan, Chanathip Songkrasin (Worachit 86'), Supachok Sarachat, Seksan Ratree (Channarong 60’), Teerasak Poeiphimai (Ben Davis 77').

Bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027 Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Turkmenistan 4 3 0 1 7 4 +3 9 2 Thái Lan 4 3 0 1 10 4 +6 9 3 Sri Lanka 4 2 0 2 5 4 +1 6 4 Đài Loan 4 0 0 4 3 13 -10 0

Hiếu Lương