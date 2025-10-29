Thái Lan cử đại diện sang Việt Nam xin lỗi vụ nhầm cờ

Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan cùng đoàn đại biểu LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ sang Việt Nam chiều nay 29/10, để xin lỗi vì dùng cờ Trung Quốc thay Việt Nam, tại lễ bốc thăm futsal U19 Đông Nam Á 2025.

Trong lễ bốc thăm chia bảng do LĐBĐ Thái Lan (FAT) tổ chức tại Bangkok chiều 28/10, khi giới thiệu lá thăm của Việt Nam, hình ảnh cờ Trung Quốc lại xuất hiện trên màn hình, khiến nhiều khán giả và phóng viên theo dõi trực tuyến bất ngờ. Sau đó, video buổi lễ đã bị gỡ khỏi các nền tảng mạng xã hội của FAT.

Chủ nhà Thái Lan nhầm cờ Việt Nam sang Trung Quốc ở lễ bốc thăm chia bảng giải U19 futsal Đông Nam Á 2025, tại Thái Lan ngày 28/10/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay trong tối 28/10, LĐBĐ Việt Nam (VFF) gửi công văn khẩn đến LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và FAT, phản đối và yêu cầu làm rõ nguyên nhân. Theo VFF, sự cố nghiêm trọng này có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia Việt Nam, đồng thời tác động tiêu cực đến tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

FAT cũng đã nhanh chóng phát thông cáo báo chí trong đêm 28/10, đồng thời đưa ra các bước xử lý cụ thể.

Trong thông cáo, Phó chủ tịch phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển, ông Adisak, bày tỏ "lời xin lỗi chân thành nhất đến VFF và nhân dân Việt Nam" về sự cố đáng tiếc này. Ông cho biết FAT đã thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt nhằm làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan. Kết quả ban đầu xác định lỗi đến từ ban tổ chức sự kiện, chứ không phải AFF hay cấp lãnh đạo FAT.

Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) cũng đã gửi thư chính thức tới cả VFF lẫn AFF, đồng thời giao ông Adisak dẫn đầu đoàn đại biểu đến Việt Nam để chuyển lời xin lỗi trực tiếp. Theo kế hoạch, đoàn sẽ làm việc với lãnh đạo VFF tại Hà Nội chiều nay 29/10, thể hiện thiện chí khắc phục và mong muốn duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nền bóng đá.

Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Adisak Benjasiriwan. Ảnh: Sanook

"Chúng tôi chân thành hy vọng VFF và người dân Việt Nam sẽ chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho lỗi vô ý này", thông cáo có đoạn. "Đây là sai sót do con người gây ra, hoàn toàn không có ý thiếu tôn trọng đất nước Việt Nam".

FAT cũng khẳng định coi sự việc này là bài học sâu sắc, đồng thời cam kết sẽ tăng cường quy trình kiểm duyệt hình ảnh và nội dung trong các sự kiện quốc tế do Thái Lan đăng cai. "FAT sẽ luôn duy trì tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong mọi hoạt động của chúng tôi", Madam Pang nói.

Sự cố nhầm cờ đã có tiền lệ ở thể thao Đông Nam Á. Tại SEA Games 29 ở Malaysia và SEA Games 32 ở Campuchia, cờ Indonesia đều bị in ngược, trở thành cờ Ba Lan. Sau sự cố ở SEA Games 29, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin cũng đã gặp trực tiếp người đồng cấp ở Indonesia để xin lỗi. Sau đó, hai Bộ trưởng đã bắt tay nhau.

Giải U19 Futsal Đông Nam Á 2025 dự kiến diễn ra từ 23/12 đến 29/12 tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, với 7 đội: Thái Lan, Việt Nam, Brunei, Indonesia, Myanmar, Malaysia và Campuchia. Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan và Brunei.

Hoàng An (theo Matichon)