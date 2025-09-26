Thái Lan cho xây 10 km hàng rào biên giới với Campuchia

Bộ Quốc phòng Thái Lan công bố kế hoạch xây 10 km hàng rào biên giới tại tỉnh Sa Kaeo, ở khu vực đã phân định với Campuchia.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit ngày 25/9 thông báo kế hoạch xây dựng đoạn hàng rào biên giới dài 10 km ở tỉnh Sa Kaeo, giáp với Campuchia, sẽ tiêu tốn khoảng 87 triệu baht (2,7 triệu USD) ngân sách.

Dự án do Bộ Tổng tham mưu quân đội Thái Lan chủ trì phối hợp cùng Quân khu 1, Quân khu 2 và Hải quân. Cơ quan này cũng làm việc với Cục Trắc địa Hoàng gia, đơn vị thuộc Ủy ban Biên giới Chung (JBC), để tận dụng trang thiết bị phục vụ dự án. Ông Narkphanit nhấn mạnh hàng rào sẽ được xây ở những khu vực có đường biên giới đã phân định rõ ràng giữa Thái Lan và Campuchia.

Công chúa Thái Lan Chulabhorn đã quyên góp một triệu baht để thành lập Quỹ Hathai Thip, làm nguồn vốn ban đầu cho dự án. Công trình sẽ được khởi công một khi gói kinh phí được các cấp phê duyệt.

Cảnh sát Thái Lan rải dây thép gai ở khu vực biên giới với Campuchia ngày 17/9. Ảnh: AKP

Thái Lan - Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 28/7, kết thúc 5 ngày giao tranh khiến 43 người thiệt mạng ở cả hai bên. Tuy nhiên, tình hình thực địa ở biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp với những cuộc biểu tình ở khu vực giữa tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan và tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia vào giữa tháng này.

Quân khu 2 Thái Lan cáo buộc quân đội Campuchia triển khai thêm vũ khí hạng nặng, trong đó có một xe tăng, đến khu vực gần đền Preah Vihear, cách phòng tuyến Thái Lan khoảng 300 m.

Binh sĩ Thái Lan ngày 24/9 cũng nghe thấy tiếng súng nổ và ánh sáng lạ gần hàng rào thép gai ở khu vực này. Đến rạng sáng, chốt gác Sam Yaek ghi nhận tiếng nổ nghi là lựu đạn từ phía Campuchia. Tuy nhiên, binh sĩ Thái Lan không đáp trả để tránh leo thang xung đột.

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 26/9 bác bỏ các thông tin mà phía Thái Lan đưa ra, khẳng định không đưa thêm lực lượng đến khu vực căng thẳng. Người phát ngôn quân đội Campuchia Maly Socheata cho rằng truyền thông Thái Lan đăng tải hình ảnh cũ, không phản ánh đúng tình hình thực địa, đồng thời khẳng định Campuchia nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Thanh Danh (Theo Nation, Khmer Times, AKP)