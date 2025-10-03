Thái Lan cho phép người dân đổi vé số 'xịt' thành tiền dưỡng già

Chính phủ Thái Lan chuẩn bị chính sách mới, cho phép người dân chuyển đổi một phần số tiền mua vé số "xịt" thành tiền hưu trí, nhằm khuyến khích tiết kiệm.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas ngày 1/10 xác nhận kế hoạch này, cho biết đã chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí cho cơ chế.

Dự án dự kiến được triển khai trong 4 tháng tới, là một trong những ưu tiên của chính phủ Thái Lan trong chương trình "Thắng lớn Nhanh chóng". Sáng kiến sẽ tự động chuyển một phần số tiền đã mua vé số trực tuyến vào một tài khoản tiết kiệm chuyên dụng.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas. Ảnh: Nation

Sáng kiến chưa có tên chính thức. Khoản tiền có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, giúp người gửi tiết kiệm có thêm tính thanh khoản. Người dân có thể rút tiền khi đạt 55 tuổi. Những người trên 56 tuổi có thể tiếp tục tiết kiệm thêm 5 năm.

Giới chức Thái Lan khẳng định sáng kiến nhằm "hoàn lợi nhuận" và khuyến khích tiết kiệm trong bối cảnh dân số già hóa, không nhằm khuyến khích cờ bạc. Dự án sẽ chỉ giới hạn ở những vé số được mua trực tuyến thông qua ứng dụng Pao Tang.

Đức Trung (Theo Nation, Bangkok Post)