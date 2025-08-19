Thái Lan cho du khách đổi tiền mã hóa sang đồng baht

Du khách quốc tế đến Thái Lan từ 18/8 có thể đổi tiền kỹ thuật số sang baht để thanh toán các dịch vụ, trong động thái kích cầu du lịch.

Ngày 18/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajir công bố khởi động chương trình thử nghiệm "TouristDigiPay", cho phép du khách nước ngoài chuyển đổi tiền mã hóa (crypto) sang đồng baht để chi tiêu tại nước này, nhằm phục hồi ngành du lịch đang chững lại.

Chương trình dự kiến thí điểm trong 18 tháng. Bộ Tài chính Thái Lan phối hợp triển khai cùng nhiều cơ quan chính phủ chủ chốt gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Văn phòng Chống rửa tiền (AMLO), Bộ Du lịch và Thể thao.

Ông Pichai Chunhavajir khẳng định tại họp báo đây không phải là hình thức thanh toán trực tiếp bằng tài sản số.

"Chúng tôi không chấp nhận crypto như một loại tiền tệ, mà chỉ tạo điều kiện để chuyển đổi sang baht", ông nói và cho hay điều này khiến chương trình "TouristDigiPay" trở nên độc đáo và có thể là mô hình đầu tiên trên thế giới.

Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Thái Lan, nhất là nguồn khách Trung Quốc, sụt giảm mạnh kể từ đầu năm. Qua chương trình, chính phủ Thái đặt mục tiêu tăng chi tiêu của khách du lịch thêm 10%, tương đương hơn 175 tỷ baht (5,4 tỷ USD) đóng góp cho nền kinh tế quốc gia. Động thái này cũng hướng tới tạo ra một trải nghiệm mới trong ngành du lịch Thái, cho phép du khách chuyển đổi tài sản số thành nội tệ dễ dàng.

Hình ảnh minh họa về tiền điện tử được chụp vào ngày 24/1/ 2022. Ảnh: Reuters/Dado Ruvic

Chương trình này chỉ áp dụng cho du khách nước ngoài đang tạm trú tại Thái Lan. Du khách sẽ chuyển đổi tiền mã hóa sang baht thông qua các doanh nghiệp tài sản số và nhà cung cấp ví điện tử được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cấp phép. Số tiền sau đó sẽ được chuyển vào ví điện tử do Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) giám sát và có thể sử dụng để thanh toán tại các cửa hàng, nhà hàng trên khắp cả nước thông qua mã QR. Người bán vẫn nhận tiền bằng baht như giao dịch thông thường.

Để tham gia, du khách phải mở tài khoản tại đơn vị cung cấp ví điện tử, đồng thời hoàn tất quy trình xác minh danh tính (KYC) và thẩm định khách hàng (CDD) theo yêu cầu của Văn phòng Chống rửa tiền.

Nhằm ngăn ngừa tội phạm tài chính như rửa tiền, chương trình áp dụng giới hạn giao dịch. Tối đa 500.000 baht (15.400 USD) mỗi tháng với đơn vị sử dụng máy POS và 50.000 baht (1.540 USD) với cửa hàng nhỏ. Giao dịch bị cấm tại các cơ sở thuộc danh sách rủi ro cao theo hướng dẫn của AMLO. Du khách chỉ được rút tiền sau khi đóng tài khoản ví và không thể rút tiền mặt trực tiếp từ số dư.

Chương trình sẽ vận hành trong môi trường thử nghiệm có giám sát (regulatory sandbox) để đảm bảo kiểm soát rủi ro và không cho phép sử dụng crypto như phương tiện thanh toán trực tiếp.

Theo ông Lavaron Sangsnit, Tổng Thư ký Bộ Tài chính, chương trình lấy cảm hứng từ mô hình "Phuket Sandbox" trước đó và có thể được mở rộng nếu đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn.

Trong tương lai, giới chức có thể xem xét nâng mức giao dịch hoặc cho phép sử dụng tài sản số để chi tiêu các hạng mục có giá trị lớn như mua bất động sản hay du thuyền.

Ý tưởng dùng tiền mã hóa để thúc đẩy du lịch đã được chính phủ Thái Lan xem xét trong thời gian qua. Trước đó, SEC đã hoàn tất giai đoạn lấy ý kiến công chúng về việc ứng dụng công nghệ tài chính và tài sản số vào phát triển kinh tế - du lịch. Giai đoạn lấy ý kiến kết thúc ngày 13/8.

Ông Naphongthawat Phothikit, Giám đốc cấp cao tại Vụ Chính sách hệ thống thanh toán và công nghệ tài chính (thuộc BOT), cho biết ngân hàng trung ương đang phối hợp với các đơn vị cung cấp ví điện tử để phát triển ví "Tourist Wallet" dành riêng cho khách quốc tế.

Ví điện tử này sẽ hỗ trợ thanh toán bằng mã QR, hữu ích với du khách đến từ các quốc gia chưa có thỏa thuận thanh toán xuyên biên giới với Thái Lan. Giai đoạn đầu, Tourist Wallet hoạt động như một hệ thống e-money hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ và có thể được tích hợp thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế trong tương lai.

Đường phố Bangkok hồi tháng 9/2024. Ảnh: Bích Phương

Dù mở ra hướng đi mới cho ngành du lịch, hình thức giao dịch này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như rửa tiền, lừa đảo, biến động giá tài sản số và lỗ hổng pháp lý. Đó là lý do các chương trình như "TouristDigiPay" phải hoạt động trong môi trường sandbox có giám sát, với yêu cầu xác minh danh tính, thẩm định khách hàng, hạn mức chi tiêu và danh sách hạn chế giao dịch theo hướng dẫn của cơ quan phòng chống rửa tiền.

Nếu được triển khai đúng tiến độ, TouristDigiPay sẽ đánh dấu Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thí điểm cho phép du khách quốc tế chuyển đổi tiền mã hóa sang nội tệ để chi tiêu ở quy mô quốc gia, với sự tham gia của các cơ quan quản lý tài chính, ngân hàng trung ương và doanh nghiệp ví điện tử.

Tại Singapore, một số cửa hàng và doanh nghiệp công nghệ đã chấp nhận thanh toán bằng crypto trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, việc này diễn ra dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS) và chưa nằm trong một chính sách quốc gia thúc đẩy du lịch bằng crypto.

Trên thế giới, một số quốc gia đã áp dụng hình thức thanh toán dịch vụ du lịch bằng crypto. Theo SCMP, Bhutan là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai hệ thống thanh toán du lịch bằng tiền mã hóa ở quy mô quốc gia. Hệ thống này được thực hiện thông qua hợp tác giữa Binance Pay và ngân hàng số DK Bank, với hơn 1.000 điểm chấp nhận thanh toán bằng crypto qua mã QR. Du khách có thể sử dụng tiền mã hóa để chi trả hầu hết dịch vụ du lịch, từ xin thị thực, mua vé máy bay đến đặt phòng khách sạn và tham quan.

Theo Reuters, El Salvador, quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận Bitcoin là tiền pháp định, cho phép du khách sử dụng Bitcoin để thanh toán dịch vụ như ăn ở, vận chuyển và du lịch một cách rộng rãi trong nội địa.

Tại Dubai (UAE), hãng hàng không Emirates đã ký thỏa thuận sơ bộ với Crypto.com, dự kiến bắt đầu cho phép thanh toán bằng tiền mã hóa vào năm 2026. Các hãng khác như Air Arabia cũng đã chấp nhận stablecoin AE Coin trong việc đặt vé máy bay.

Bích Phương (Theo Nation Thailand, SCMP, Reuters)