Thái Lan cáo buộc Campuchia triển khai 250 drone xâm phạm lãnh thổ

Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vừa ký kết khi triển khai 250 thiết bị bay không người lái xâm phạm lãnh thổ nước này.

Thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên lục quân Thái Lan, hôm nay cho biết đêm 28/12, quân đội nước này phát hiện 250 thiết bị bay không người lái bay từ Campuchia xâm nhập không phận thuộc chủ quyền của Thái Lan.

"Những hành động như vậy cấu thành hành vi khiêu khích và vi phạm các biện pháp giảm leo thang, không phù hợp với tuyên bố chung đạt được từ cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 27/12", ông Winthai cho hay.

Phát ngôn viên lục quân Thái Lan cũng nói rằng hành vi như vậy "phản ánh thái độ khiêu khích và thù địch liên tục của phía Campuchia đối với Thái Lan, điều này có thể ảnh hưởng đến an ninh và an toàn của quân nhân cũng như dân thường ở khu vực biên giới".

Ông cũng cảnh báo Thái Lan có thể cần xem xét lại việc thả 18 binh sĩ Campuchia.

Thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên lục quân Thái Lan, tại cuộc họp báo ở Bangkok ngày 8/12. Ảnh: Reuters

Theo ông Winthai, Thái Lan tái khẳng định cam kết đối với cách tiếp cận hòa bình và ưu tiên giảm leo thang căng thẳng thông qua các cơ chế hiện có. Tuy nhiên, "nếu các hành vi vi phạm thỏa thuận và xâm phạm chủ quyền quốc gia tiếp tục diễn ra, quân đội Thái Lan sẽ buộc phải hành động theo đúng trách nhiệm bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia".

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn phát biểu trên truyền hình rằng hai bên đã thảo luận về sự việc, nhất trí sẽ điều tra và "giải quyết ngay lập tức". Ông mô tả đây là "vấn đề nhỏ liên quan việc cả hai bên đều phát hiện các thiết bị bay không người lái dọc biên giới".

Bộ Quốc phòng Campuchia trước đó cho biết tính đến 12h ngày 29/12, tình hình chiến tuyến vẫn yên bình. Lực lượng Campuchia "đã và đang thực hiện nhiệm vụ với sự cảnh giác cao độ, tiếp tục theo dõi sát sao và thận trọng tối đa nhằm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ".

Đại diện của Campuchia và Thái Lan tại GBC ngày 27/12 ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn. Hai bên nhất trí hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sống dọc khu vực biên giới, cũng như không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng tiến sát vị trí của bên còn lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit cho biết tình hình biên giới sẽ được giám sát trong vòng 72 giờ sau khi hai bên ký thỏa thuận. Ông tuyên bố trong thời gian này, nếu phía Campuchia "thể hiện thiện chí và không xảy ra sự cố nào", các bên sẽ tiếp tục làm việc để làm rõ các chi tiết của thỏa thuận.

Xung đột trong 3 tuần qua đã khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 30 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

