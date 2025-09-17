Thái Lan - Campuchia phối hợp triệt phá các ổ lừa đảo

Sau cuộc đàm phán dài 10 tiếng, cảnh sát Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận phối hợp triệt phá các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Tướng Thatchai Pitaneelabutr, lãnh đạo đơn vị phòng chống tội phạm mạng của cảnh sát quốc gia Thái Lan (PCT), ngày 16/9 thông báo đã đạt được thỏa thuận phối hợp với cảnh sát Campuchia truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến, được cho là đang đặt trụ sở trên lãnh thổ Campuchia.

Cảnh sát Thái Lan đã cung cấp dữ liệu tình báo chi tiết về vị trí hoạt động của những trung tâm này. Phía Campuchia sẽ soạn thảo và công bố kế hoạch hành động toàn diện trong vòng một tháng tới, với mục tiêu triệt phá những trung tâm đó.

Theo tướng Thatchai, những trung tâm nằm trong diện bị truy quét không chỉ liên quan đến lừa đảo trực tuyến mà còn gắn liền với các hoạt động buôn người, "gây thiệt hại nghiêm trọng và có quy mô lớn đối với người dân Thái Lan".

Các nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị bắt tại một khu phức hợp ở tỉnh Sihanoukville ngày 15/7. Ảnh: AKP

Thỏa thuận được ký kết sau gần 10 tiếng họp giữa phái đoàn Thái Lan, do tướng Thatchai dẫn đầu, và phái đoàn Campuchia do trung tướng Seang Sarid, Phó giám đốc Cảnh sát quốc gia Campuchia, tại tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan.

Ông Thatchai nói cuộc họp kéo dài vì các bên cần đàm phán kỹ lưỡng từng chi tiết của chiến dịch truy quét. Bangkok sẽ giám sát hiệu quả chiến dịch thông qua theo dõi số lượng đơn tố cáo lừa đảo của công dân Thái Lan.

Trang Fresh News của Campuchia cho biết đây là lần đầu tiên hai nước thông qua kế hoạch hành động chung để chống tội phạm xuyên quốc gia, tập trung vào lừa đảo trên mạng và buôn người. Các bên đã nhất trí họp lại trong vòng một tuần để thành lập nhóm công tác chung, hoàn thiện và triển khai kế hoạch hành động.

Đầu tháng 9, Bộ Tài chính Mỹ đưa một số cá nhân và tổ chức tại Campuchia vào danh sách trừng phạt vì tham gia đường dây biến các khách sạn, tòa văn phòng, sòng bạc thành khu phức hợp lừa đảo. Mỹ ước tính khoảng 150.000 nạn nhân bị giam, ép làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở Campuchia.

Campuchia đã mở nhiều chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo trực tuyến trong vài năm qua. Phần lớn nghi phạm bị bắt trong chiến dịch truy quét là người nước ngoài, theo Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia Phòng chống Lừa đảo Công nghệ Campuchia.

Theo Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm lừa vào làm việc tại những trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á. Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023 ước tính các mạng lưới lừa đảo này mang về nguồn lợi nhuận phi pháp trị giá hàng tỷ USD mỗi năm.

Thanh Danh (Theo Nation, Fresh News, Khaosod)