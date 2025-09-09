Thái Lan bắt người Việt bị cáo buộc buôn lậu sừng tê giác từ Angola

Hải quan Thái Lan phát hiện người đàn ông Việt Nam từ Angola mang trái phép 7 khúc sừng tê giác trị giá 200.000 USD khi nhập cảnh vào sân bay ở Bangkok.

Người đàn ông Việt Nam khởi hành từ Luanda, Angola, quá cảnh tại Addis Ababa, Ethiopia, trước khi đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok vào tối 6/9. Điểm đến cuối của nghi phạm là Vientiane, Lào.

Các nhân viên hải quan ở sân bay Suvarnabhumi đã xác định người đàn ông này có khả năng cao là tội phạm buôn lậu động vật hoang dã nhờ hệ thống sàng lọc tiên tiến và dữ liệu tình báo, truyền thông Thái Lan ngày 7/9 đưa tin.

Lượng sừng tê giác bị thu giữ ở sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Khaosod

Trong quá trình kiểm tra, họ phát hiện 5 khúc sừng tê giác nặng tổng cộng 6,86 kg được giấu trong hành lý của nghi phạm người Việt. Số sừng này ước tính trị giá 6,9 triệu baht (khoảng 200.000 USD).

Vụ bắt diễn ra khi hải quan Thái Lan tăng cường nỗ lực trấn áp nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép. Sừng tê giác vẫn được coi là hàng giá trị ở một số thị trường châu Á bất chấp lệnh cấm quốc tế.

Các mạng lưới tội phạm thường lợi dụng các tuyến trung chuyển qua Đông Nam Á để đưa hàng lậu từ châu Phi tới thị trường tiêu thụ.

Đức Trung (Theo Khaosod, Thai Rath)