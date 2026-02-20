Thái Lan bắt giữ nhóm người Việt vượt biên từ Campuchia

Giới chức Thái Lan phát hiện 13 công dân Việt Nam vượt biên từ Campuchia sang, trong đó 6 người bị bắt và 7 người chưa rõ tung tích.

Truyền thông Thái Lan ngày 18/2 dẫn lời ông Thammanoon Wanna, chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm hải quân, nói rằng nhóm 13 người Việt Nam đã tìm cách nhập cảnh vào Thái Lan qua cửa khẩu thuộc xã Laem Klat, huyện Muang, tỉnh Trat, với ý định tự thú trước đó một ngày.

Giới chức Thái Lan bắt 6 công dân Việt Nam tại huyện Muang, tỉnh Trat, ngày 17/2. Ảnh: Bangkok Post

Theo ông Thammanoon, 6 người trong nhóm đã vượt qua được hàng rào dây thép gai, trong khi 7 người vẫn chưa rõ tung tích. Nhóm 6 người sau đó được bàn giao cho cảnh sát tại đồn Banthaluen để điều tra thêm và đã bị cáo buộc tội "nhập cảnh trái phép".

Một trong những người bị bắt có tên Tran Phuoc Tai khai rằng anh và nhóm vượt biên đã bị lừa tới làm việc cho những người Trung Quốc đang sinh sống tại Campuchia. Họ được hứa hẹn mức lương gần 400 USD mỗi tháng, nhưng chưa từng nhận được tiền. Tât cả bị ép làm nghề lừa đảo, bị đánh đập và tịch thu hộ chiếu, khiến họ phải liều lĩnh bỏ trốn để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Ngọc Ánh (Theo Bangkok Post, Khaosod, Yahoo News)