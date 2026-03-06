Thái Lan bắt 94 người Việt trong đường dây cá độ

Cảnh sát Thái Lan đột kích văn phòng điều hành website đánh bạc, cá độ xuyên quốc gia ở Bangkok, bắt 94 người Việt, thu nhiều thiết bị, máy móc.

Cảnh sát Thủ đô Bangkok ngày 4/3 đột kích văn phòng trong một khu chung cư cao cấp trên đường Phetchaburi, quận Huai Khwang, Bangkok, sau khi nhận được tin báo từ người dân về việc nhiều người Việt Nam làm việc bất hợp pháp tại đây.

Văn phòng nằm tại tầng trệt của chung cư, cửa khóa kín, có bảo vệ túc trực 24/24. Cảnh sát Thái Lan đã theo dõi một thời gian và nhận thấy tất cả nhân viên đều là người nước ngoài, làm việc theo ca suốt ngày đêm, mỗi ca ít nhất 20 nhân sự. Nhân viên vệ sinh chỉ được dọn dẹp ở khu vực phía trước, không được vào các phòng bên trong.

Khi khám xét, cảnh sát Bangkok đã phát hiện và bắt 94 công dân Việt Nam, gồm 69 nam và 25 nữ, với cáo buộc điều hành đường dây đánh bạc, cá độ xuyên quốc gia, thu giữ 68 máy tính, khoảng 500 điện thoại di động.

Bên trong văn phòng, một số màn hình máy tính hiển thị các website bằng tiếng Việt, cung cấp dịch vụ đánh bạc, cá độ bóng đá, các giao dịch bằng tiền Việt Nam.

Cảnh sát Thái Lan khám xét văn phòng điều hành đường dây đánh bạc, cá độ của người Việt tại Bangkok, ngày 4/3. Ảnh: Machiton

Một nghi phạm người Việt Nam khai mới tốt nghiệp và được tuyển vào vị trí "chăm sóc khách hàng" ở Thái Lan với mức lương 30.000 baht/tháng (khoảng 950 USD).

Người này cho biết đã cùng 6 người bạn Việt Nam khác đến Thái Lan bằng visa du lịch, nói rằng "không biết sẽ bị ép làm việc cho đường dây đánh bạc trực tuyến".

Không nghi phạm nào khai về người cầm đầu, cảnh sát Thái Lan nói, cho biết đang tiến hành điều tra mở rộng. Hình ảnh thẻ tên do cảnh sát cung cấp cho thấy nhóm người Việt sử dụng loạt tên giả, không phải tiếng Việt như Thyna, Kiven, Dalziel.

Loạt thẻ tên sử dụng tên giả của các nghi phạm người Việt. Ảnh: Matichon

Cảnh sát Thái Lan bước đầu nhận định đường dây này nhắm tới các khách hàng tại Việt Nam, với lượng tiền lưu chuyển qua các website ở mức lớn.

Một người Thái Lan làm việc cùng tòa nhà cho biết những người Thái trong khu vực "đã nghi ngờ nhóm người này từ lâu".

"Ai cũng thấy rất đáng ngờ, vì họ làm việc trong phòng khóa kín với bảo vệ gác trước cửa, trong khi có sẵn nhiều bảo vệ ở lối vào tòa nhà. Đồ ăn nhanh ở siêu thị tiện lợi gần đó cũng thường bị mua sạch", một phụ nữ giấu tên nói, cho biết trước khi nhóm người Việt Nam đến, từng có một nhóm người Myanmar và Campuchia làm việc trong cùng văn phòng.

Hồi tháng 3/2025, cảnh sát Thái Lan triệt phá một văn phòng điều hành website cá cược tại căn hộ chung cư ở Lat Phrao, Bangkok, bắt một người Trung Quốc, ba phụ nữ Việt Nam.

Tháng 3/2024, cảnh sát Bangkok bắt nhóm 18 người Việt với cáo buộc điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến tại một căn nhà ở quận Rama 9.

Đức Trung (Theo Bangkok Post, Thaiger, Thai Rath)