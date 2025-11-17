Thái Lan bác thông tin 'sắp tấn công Campuchia'

Thái Lan nói thông tin trên truyền thông Campuchia rằng quân đội nước này sắp tấn công qua biên giới là giả, dù căng thẳng song phương đang tăng nhiệt.

Trang Fresh News và Khmer Times của Campuchia hôm nay dẫn "các nguồn tin an ninh giấu tên" cho hay lực lượng quân sự Thái Lan đang chuẩn bị mở chiến dịch tấn công vào khu vực Thmor Da và O'Plukdomrei ở tỉnh Pursat. Các trang này tuyên bố đây là nguồn tin "đáng tin cậy" và cuộc tấn công qua biên giới dự kiến diễn ra vào ngày 18/11.

Tuy nhiên, đại tá Richa Suksuwanon, phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, hôm nay khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Ông kêu gọi công chúng Thái Lan chỉ nên theo dõi thông tin được phát qua các kênh truyền thông chính thống của quân đội hoàng gia.

Hiện chưa rõ tình hình thực địa tại hai khu vực trên. Căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia gần đây tăng nhiệt, sau khi Bangkok đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Phnom Penh, với cáo buộc đối phương tiếp tục gài mìn ở biên giới, vi phạm các điều khoản ngừng bắn.

Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan Richa Suksuwanon. Ảnh: Thai Nation

Đấu súng bất ngờ xảy ra ở khu vực biên giới hai nước đêm 12/11 khiến một người Campuchia thiệt mạng và ba người bị thương, trong đó quân đội hai bên đều cáo buộc đối phương nổ súng trước.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 15/11 cho biết sẽ tiếp tục đình chỉ thỏa thuận hòa bình cho đến khi Campuchia xin lỗi về những sự việc gần đây ở biên giới.

Ông Anutin cho biết thêm đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai lãnh đạo làm trung gian hòa giải trong tranh chấp, yêu cầu Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuân thủ thỏa thuận và không can thiệp vào việc dò gỡ mìn dọc biên giới.

Thủ tướng Hun Manet trong một bài đăng trên Facebook cùng ngày cho biết Campuchia sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận và hy vọng hai bên vẫn duy trì hợp tác theo những nguyên tắc và cơ chế đã được thống nhất.

Tổng thống Trump trong khi đó nói rằng ông đã "cứu vãn thành công" thỏa thuận ngừng bắn đang đứng bên bờ vực giữa Thái Lan và Campuchia bằng cách điện đàm với lãnh đạo của cả hai nước.

Ngọc Ánh (Theo Khmer Times, Fresh News, Thai Nation)