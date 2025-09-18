Thái Lan bác thông tin ông Thaksin mở 'tiệc pizza' trong tù

Cục Cải huấn Thái Lan phủ nhận thông tin cựu thủ tướng Thaksin mua pizza cho 6.500 giám thị và tù nhân để "mở tiệc" tại nơi ông đang thụ án ở Bangkok.

Phó phát ngôn viên Cục Cải huấn Thái Lan Kanokwan Jiewchuaphan ngày 17/9 cho biết ông Thaksin Shinawatra không mua pizza cho các giám thị và phạm nhân để "mở tiệc" tại Nhà tù Trung tâm Klong Prem, nơi ông đang thi hành án.

Tuyên bố này nhằm đáp trả thông tin được cựu nghị sĩ Watchara Phetthong đưa ra, cáo buộc cựu thủ tướng Thaksin tuần trước đặt mua pizza để tổ chức tiệc trong tù cho 6.500 giám thị và phạm nhân, nhằm tạo ảnh hưởng bên trong nhà tù. Theo ông Phetthong, số tiền mà ông Thaksin chi để mua số pizza này vượt xa hạn mức hàng ngày được cho phép đối với tù nhân.

Bà Kanokwan cho biết đây là sự hiểu lầm, giải thích "một số người bên ngoài" đã mua pizza vào ngày 13/9 cho cảnh sát và giám thị điều phối giao thông, an ninh ở tuyến đường phía trước nhà tù. Ông Padej Ringrod, giám đốc Nhà tù Trung tâm Klong Prem, xác nhận số pizza được tặng này không liên quan gì đến ông Thaksin.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại Bangkok, tháng 6/2024. Ảnh: AFP

Phó phát ngôn viên Cục Cải huấn thêm rằng các giám đốc nhà tù có quyền quyết định liệu tù nhân có được phép tổ chức tiệc cho bạn tù bằng cách mua đồ ăn hay không, như trong dịp sinh nhật, năm mới.

Bà nhấn mạnh những sự kiện này thỉnh thoảng mới được phép diễn ra nhằm đề phòng nguy cơ tù nhân lợi dụng để tạo ảnh hưởng trong trại giam.

Ông Thaksin đang bị giam tại nhà tù Klong Prem ở Bangkok, sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan xác định ông đã không thụ án tù theo đúng luật hồi năm 2023 và phải ngồi tù bù một năm. Klong Prem là một trong những cơ sở giam giữ nghiêm ngặt nhất Thái Lan.

Ngày 15/9, ông Thaksin được chuyển tới khu điều trị y tế trong nhà tù "do vấn đề tuổi tác và tình trạng mắc bệnh mạn tính".

Tính đến ngày 17/9, ông vẫn ở bệnh xá, dành phần lớn thời gian đọc sách. Cục Cải huấn đang xem xét phân công cho ông Thaksin làm giáo viên dạy ngôn ngữ cho các tù nhân khác.

Bà Paetongtarn Shinawatra (giữa), con gái ông Thaksin, rời nhà tù Klong Prem ở Bangkok sau khi thăm bố ngày 15/9. Ảnh: AFP

Đức Trung (Theo Nation Thailand, Bangkok Post)