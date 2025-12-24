Thái Lan 'bác đề xuất' của Campuchia về đổi địa điểm đàm phán

Thái Lan được cho là đã bác đề xuất của Campuchia về việc đổi địa điểm đàm phán từ tỉnh biên giới Chanthaburi sang thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Truyền thông Thái Lan ngày 23/12 dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao giấu tên của nước này cho biết đại diện của Campuchia trong Ủy ban Biên giới Chung (GBC) đã gửi thư cho phía Thái Lan, đề nghị chuyển địa điểm cuộc đàm phán sắp tới sang Kuala Lumpur, nơi từng diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa hai nước hồi tháng 10.

Tuy nhiên, phía Thái Lan đã bác bỏ đề xuất này, quan chức trên cho hay. Bangkok cũng tiếp tục khẳng định các cuộc đàm phán phải được tiến hành theo cơ chế song phương.

Một cây cầu ở tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia bị hư hại hôm 20/12 do tiêm kích Thái Lan ném bom. Ảnh: AFP

Sau cuộc họp đặc biệt của ngoại trưởng ASEAN tại Kuala Lumpur hôm 22/12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết các cuộc thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia sẽ được tổ chức tại tỉnh Chanthaburi vào 24/12.

Campuchia sau đó đề xuất chuyển địa điểm đàm phán tới Kuala Lumpur với lý do đảm bảo an ninh. "Do giao tranh đang diễn ra dọc biên giới, cuộc họp này nên được tổ chức tại địa điểm an toàn và trung lập", Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha viết trong thư đến người đồng cấp Thái Lan Nattaphon Narkphanit.

Hiện chưa rõ hai bên đã đạt được thống nhất về địa điểm sẽ diễn ra cuộc họp của GBC hay chưa.

Phnom Penh đề nghị cuộc họp của GBC tập trung vào một số vấn đề chủ chốt, gồm chấm dứt lập tức mọi hành động thù địch, tôn trọng và thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ký tại Kuala Lumpur cũng như các thỏa thuận liên quan.

Giao tranh tái bùng phát trong tháng này đã khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 21 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán. Lực lượng hai bên đến sáng nay vẫn tiếp tục đọ súng ở khu vực tranh chấp.

Huyền Lê (Theo Nation Thailand, AFP)