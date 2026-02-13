Thái Lan bác bỏ chi phí du lịch tăng vọt

Giới chức du lịch Thái Lan khẳng định các dịch vụ của nước này không đắt đỏ, việc du khách thấy tốn kém hơn trước chủ yếu do biến động tỷ giá thay vì lạm phát nội địa.

Hai tháng đầu năm, du lịch Thái Lan đối mặt với làn sóng lo ngại về chi phí từ cộng đồng khách quốc tế. Trên các diễn đàn du lịch, nhóm khách Hàn Quốc - thị trường trọng điểm đóng góp 1,55 triệu lượt đến Thái năm 2025, phản ánh ngân sách cho các dịch vụ từ vé máy bay, phòng khách sạn đến ẩm thực đường phố và massage đều không còn rẻ như kỳ vọng.

Sự lo ngại phát sinh từ việc đồng won hoặc USD bị sụt giảm đáng kể khi quy đổi sang đồng baht. Điều này tạo ra tâm lý bị đội giá, dù bảng giá dịch vụ tại bản địa vẫn giữ nguyên, khiến sức hút của Thái Lan trong phân khúc du lịch giá rẻ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) bác bỏ thông tin chi phí kỳ nghỉ tại xứ sở Chùa Vàng ngày càng đắt đỏ trong buổi họp báo tổ chức tại quận Yongsan, trung tâm Seoul, hôm 11/2. Cơ quan này khẳng định Thái Lan vẫn là điểm đến hàng đầu cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp với chi phí hợp lý.

Theo bà Sirigesanong Trirattanasongpol, Giám đốc điều hành thị trường Đông Á của TAT, cảm giác "áp lực ví tiền" mà một số du khách, nhất là khách Hàn Quốc phản ánh thực chất là hệ quả của biến động ngoại tệ.

"Tỷ lệ lạm phát của chúng tôi không cao, giá cả hàng hóa trong nước thực tế không hề tăng vọt, chi phí sinh hoạt tại Thái Lan vẫn rất ổn định", bà Sirigesanong nói.

Khách Hàn Quốc tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: SCMP

Số liệu từ Bộ Thương mại Thái Lan cũng củng cố lập luận này khi mặt bằng giá cả các mặt hàng thiết yếu tại nước này đã giảm liên tiếp trong 10 tháng qua (tính đến tháng 1/2026), chủ yếu nhờ chính sách kiểm soát giá năng lượng hiệu quả.

Tuy nhiên, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đang phải đối mặt với thách thức từ việc đồng baht tăng giá. Sau khi tăng 9% vào năm 2025, đồng baht tiếp tục tăng thêm khoảng 1% so với USD từ đầu năm đến nay, gây áp lực trực tiếp lên túi tiền của du khách quốc tế và làm giảm sức cạnh tranh của ngành du lịch.

Để duy trì sức hút, ông Vachirachai Sirisumpan, một quan chức khác của TAT, cho biết Thái Lan đang triển khai chiến dịch tập trung vào khái niệm "chữa lành" cả thân - tâm - trí. Chiến lược nhằm "lấy lòng" nhóm khách hàng đến từ các quốc gia có nhịp sống công nghiệp hối hả, áp lực cao như thị trường Hàn Quốc.

Thay vì các chuyến đi tự túc rải rác, thị trường hiện có xu hướng chuyển sang các tour trọn gói cao cấp hoặc những kỳ nghỉ được thiết kế riêng tại các điểm đến ít người biết. Để đón đầu làn sóng này, Thái Lan đang đẩy mạnh quảng bá các hoạt động trải nghiệm văn hóa như học massage, làm gốm.

Ngoài bài toán chi phí, vấn đề an ninh cũng được Chính phủ Thái Lan chú trọng sau những sự cố liên quan đến du khách nước ngoài tại khu vực biên giới vào năm ngoái. Hệ thống chứng nhận "Trusted Thailand" đã được triển khai đồng bộ cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng và khu vui chơi. Việc tăng cường lắp đặt camera giám sát (CCTV) tại các khách sạn cũng cho thấy nỗ lực của Thái Lan trong việc khẳng định là điểm đến an toàn, thân thiện và đáng tin cậy.

Năm 2025, Thái Lan đón 32,9 triệu lượt khách quốc tế, giảm khoảng 7,23 % so với năm 2024. Chính phủ nước này kỳ vọng sẽ thu hút khoảng 36 triệu lượt khách trong năm nay, bất chấp những rào cản về tỷ giá.

Mai Phương (Theo SCMP)