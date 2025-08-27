Thái Lan ân xá cho người bị kết án 43 năm tù vì tội khi quân

Anchan Preelert, người bị kết án 43 năm tù vì tội khi quân, được trả tự do sau khi thụ án khoảng 8 năm trong đợt ân xá nhân sinh nhật Quốc vương.

Thái Lan ngày 27/8 ân xá cho các tù nhân nhân dịp sinh nhật Quốc vương Maha Vajiralongkorn, trong đó có Anchan Preelert, một trong những người lĩnh án tù dài nhất vì tội khi quân.

Người phụ nữ 69 tuổi này bị bắt vào năm 2015, khi đang là một công chức, vì chia sẻ lại các video trên YouTube từ một người dẫn chương trình podcast tên "DJ Banpodj", chỉ trích chế độ quân chủ ở Thái Lan. Bà bị kết án 43 năm tù vào năm 2021.

Bà Anchan Preelert khi được trả tự do ở Bangkok, Thái Lan, ngày 27/8. Ảnh: AFP

Ban đầu, Anchan bị kết án 87 năm tù với 29 tội danh khi quân, song sau đó được giảm xuống còn 43 năm vì đã nhận tội trước tòa. Sau khoảng 8 năm ngồi tù, bà cùng 84 tù nhân được trả tự do khỏi Cơ quan Cải huấn Phụ nữ ở Bangkok.

"Tôi đã ở đó 8 năm. Đó là cảm giác cay đắng", Anchan nói với các phóng viên khi rời khỏi nhà tù và cúi chào đám đông ủng hộ đang giơ cao tấm biển "Chào mừng trở về".

Điều 112 bộ luật hình sự Thái Lan, hay còn gọi là luật khi quân, quy định rằng người có hành vi "phỉ báng, lăng mạ hoặc đe dọa vua, hoàng hậu, người thừa kế, hoặc quan nhiếp chính" sẽ bị phạt tù 3-15 năm.

Năm 2024, Mongkol Thirakot, 32 tuổi, làm công việc bán hàng trên mạng, bị kết án 50 năm tù vì các bài đăng trên Facebook bị cáo buộc xúc phạm chế độ quân chủ.

Ngọc Ánh (Theo AFP)