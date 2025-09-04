Thái Lan ấn định thời điểm bầu tân thủ tướng

Hạ viện Thái Lan thông báo sẽ bỏ phiếu vào ngày 5/9 để tìm người kế nhiệm bà Paetongtarn Shinawatra.

"Hạ viện sẽ bỏ phiếu bầu tân thủ tướng vào ngày 5/9", Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha cho biết trong thông báo khẩn gửi các nghị sĩ tối 3/9, thêm rằng nghị trình chi tiết sẽ được công bố sau.

Thông báo được đưa ra sau khi truyền thông Thái Lan chiều cùng ngày đưa tin Hội đồng Cơ mật, có trách nhiệm thẩm tra tài liệu trước khi trình lên Nhà vua Thái Lan phê chuẩn, đã trả lại sắc lệnh xin giải tán Hạ viện mà quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai đệ trình sáng 2/9.

Bangkok Post dẫn nguồn tin chính phủ Thái Lan cho biết Hội đồng Cơ mật nhấn mạnh trong thư gửi kèm rằng động thái của ông Phumtham không tuân thủ quy trình xin hoàng gia phê chuẩn, do còn có tranh cãi về thẩm quyền của quyền thủ tướng. Thông thường, chỉ thủ tướng chính thức mới có thể yêu cầu giải tán quốc hội.

Khi được hỏi về các diễn biến, quyền Thủ tướng Phumtham phản hồi rằng ông "không có bình luận".

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai trả lời truyền thông ở Bangkok ngày 3/7. Ảnh: AFP

Ứng viên thủ tướng cần nhận được sự ủng hộ từ ít nhất 50 nghị sĩ để vào danh sách bỏ phiếu tại Hạ viện. Để trở thành Thủ tướng, ứng viên cần nhận được số phiếu ủng hộ quá bán, tương đương trên 247 phiếu, trong tổng số 492 nghị sĩ Hạ viện Thái Lan.

Nếu ứng viên thất bại, Hạ viện Thái Lan sẽ tiếp tục nhóm họp để lặp lại quy trình này cho đến khi bầu được thủ tướng mới. Không có giới hạn về thời gian đối với quy trình trên.

Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, ngày 3/9 tuyên bố ông đã hội đủ điều kiện cần thiết, khi nhận được sự ủng hộ từ đảng Nhân dân, đảng đối lập lớn nhất Thái Lan.

Lãnh đạo đảng Nhân dân Natthaphong Ruengpanyawut nói 143 nghị sĩ của đảng này có thể giúp ông Anutin giành đa số phiếu, với điều kiện tân thủ tướng phải giải tán quốc hội để tổ chức cuộc bầu cử mới trong vòng 4 tháng. Để đảm bảo điều này, tân thủ tướng không được tìm cách thiết lập chính phủ đa số và đảng Nhân dân vẫn giữ thế đối lập.

Như Tâm (Theo Bangkok Post, Khaosod)