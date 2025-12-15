Thái Lan ấn định ngày bầu cử sớm

Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu tháng 2/2026 và các chính đảng cần đề cử ứng viên trước khi bước sang năm mới.

Theo kế hoạch được Ủy ban Bầu cử Thái Lan thông qua hôm nay, tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 8/2/2026 và cử tri có thể bỏ phiếu sớm từ ngày 1/2.

Trong cuộc tổng tuyển cử, họ sẽ bầu 500 nghị sĩ, trong đó 400 ghế được bầu trực tiếp tại khu vực bầu cử địa phương, 100 ghế còn lại được phân bổ cho các đảng dựa theo tỷ lệ phiếu bầu toàn quốc mỗi đảng nhận được.

Mỗi đảng được quyền đề cử tối đa ba ứng viên thủ tướng, hạn chót để các ứng viên đăng ký là trước ngày 1/1/2026.

Kết quả bỏ phiếu chính thức sẽ được công bố vào ngày 9/4. Quốc hội khóa mới phải bắt đầu làm việc trong vòng 15 ngày để bầu chủ tịch và bỏ phiếu chọn tân thủ tướng.

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu ở Bangkok trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5/2023. Ảnh: AFP

Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử sớm sau khi Thủ tướng Anutin Charnvirakul đêm 11/12 thông báo giải tán quốc hội, do căng thẳng với đảng Nhân dân đối lập về sửa đổi hiến pháp, khiến chính phủ không thể tiếp tục điều hành đất nước.

Ông Anutin khẳng định giải tán quốc hội sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự của Thái Lan trong giao tranh đang nổ ra với Campuchia tại biên giới tranh chấp.

Ông Anutin, lãnh đạo đảng bảo thủ Bhumjaithai, nhậm chức hồi tháng 9, sau khi người tiền nhiệm Paetongtarn Shinawatra của đảng Pheu Thai bị phế truất vì vi phạm tiêu chuẩn đạo đức công vụ.

Kết quả các thăm dò cho thấy đảng Nhân dân đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri, là đối thủ đáng gờm với cả Bhumjaithai lẫn Pheu Thai. Tiền thân của đảng Nhân dân là đảng Move Forward, từng thắng cử năm 2023 nhưng không thiết lập được chính phủ vì không hội đủ đa số ghế tại quốc hội.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)