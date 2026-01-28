Thái độ tại phiên tòa khiến kẻ ấu dâm khét tiếng mất cơ hội được tự do

MỹNechemya Weberman, bị kết án 103 năm tù, suýt được tự do trong phiên tuyên án lại nhưng thái độ không ăn năn đã khiến ông ta mất cơ hội này.

Tại phiên tòa ở New York ngày 27/1, Weberman, ngoài 60 tuổi, xuất hiện với vẻ tươi cười và sôi nổi trên video trực tuyến từ nhà tù an ninh tối cao Shawangunk.

Tên ấu dâm khét tiếng bị kết tội với 59 tội danh và nhận án 103 năm tù vào năm 2013 vì nhiều lần lạm dụng tình dục một cô bé 12 tuổi trong ba năm.

Sau 13 năm, Văn phòng ủy viên công tố quận Brooklyn có ý định trả tự do cho Weberman dưới áp lực từ một số thành viên trong cộng đồng tôn giáo Hasidic của ông ta. Những người ủng hộ Weberman yêu cầu xem xét lại bản án với lý do mức phạt 103 năm tù là quá nặng, ông ta đã thụ án đủ thời gian và đang đau yếu cận kề cái chết.

Tuy nhiên, trợ lý ủy viên công tố, Joseph Alexis, đã thay đổi quyết định giữa chừng khi Weberman tuyên bố quên mất những chi tiết về hành vi phạm tội của mình.

Nechemya Weberman từng làm cố vấn tại một chủng viện Do Thái ở Williamsburg, New York. Ảnh: Nypost

Trước tòa, tên ấu dâm bày tỏ hối hận và xin lỗi, cho biết "đã thay đổi hoàn toàn". Nhưng khi Alexis yêu cầu phải nói rõ hơn và thú nhận cụ thể các hành vi phạm tội, ông ta liên tục trả lời: "Tôi không nhớ".

"Điều khiến tôi lo ngại là ông Weberman không thể nhớ, trong khi nạn nhân không bao giờ quên được", Alexis nói. Theo công tố viên, nếu Weberman hợp tác trả lời câu hỏi và thể hiện sự ăn năn, sẽ được đề nghị mức án 15 năm tù, như vậy ông ta có thể được thả tự do ngay. Nhưng thái độ của Weberman khiến công tố viên tức giận rút lại đề nghị giảm án.

Thẩm phán tuyên bản án mới cho Weberman là 18 năm tù kèm 10 năm quản chế. Tính cả thời gian đã thụ án, ông ta chỉ còn phải ngồi tù thêm 5 năm nữa, thậm chí có thể được ra tù vào năm 2028 nếu cải tạo tốt.

Weberman vẫn có thể tiếp tục kháng cáo phán quyết mới này.

"Hành vi thái quá của ông Weberman tại tòa hôm nay đã thể hiện rõ lý do ông ta vẫn là mối nguy hiểm cho xã hội. Việc liên tục phủ nhận và từ chối đối mặt với tội ác đã chứng minh rằng những lời đảm bảo về sự cải tạo và hối hận của ông ta đều là dối trá", luật sư của nạn nhân cho biết.

Tuệ Anh (theo Nypost)