Thái độ bất thường của người con gái tôi đang theo đuổi

Tôi 24 tuổi, đang làm việc và công tác tại Đồng Nai. Trước tôi quen một cô gái qua mạng xã hội. Đợt đó tôi đang làm việc ngoài Bắc, cô ấy làm trong Sài Gòn. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, một hôm xảy ra hiểu lầm, cô ấy cắt đứt liên lạc với tôi. Đầu năm nay tôi chuyển công tác vào Nam được khoảng 3-4 tháng mới nhớ đến cô ấy. Tôi đánh liều nhắn tin vì còn lưu số điện thoại, cô ấy phản hồi.

Chúng tôi đã hẹn gặp nhau, đi ăn và cà phê hai lần, nói chuyện với nhau hàng đêm. Vài ngày trở lại đây, tôi không thể nào liên lạc được với cô ấy, trong khi các tài khoản mạng xã hội của cô ấy vẫn online đều. Trong trường hợp này, tôi phải làm sao? Tôi cũng tính chạy lên chỗ cô ấy làm việc nhưng lịch làm việc của cô ấy không cố định. Hôm bữa hai đứa đi ăn, có một số lạ gọi điện rất nhiều lần nhưng cô ấy không nghe máy. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hoàng Nam