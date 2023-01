Thai Corp International trao giải nhà sáng tạo nội dung xuất sắc

Thí sinh Vũ Thị Huyền Trang xuất sắc "rinh" về giải thưởng 500 triệu đồng tại cuộc thi "Chỉ 10 giây thành triệu phú" do Thai Corp International tổ chức.

Ngày 20/12/2022 vừa qua, Vfoods MIX Vietnam đã kết hợp cùng Tập đoàn Thai Corp International công bố và trao giải thưởng cho người chiến thắng của cuộc thi. Với việc sáng tạo nội dung dựa trên hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, thí sinh Vũ Thị Huyền Trang xuất sắc "rinh" về giải thưởng 500 triệu đồng.

Qua bài dự thi "Thực hiện điều ước cho con trong ngày sinh nhật tuổi lên 3", mẹ Huyền Trang gửi gắm thông điệp về sự đoàn tụ và tầm quan trọng của gia đình khi cùng nhau lưu giữ những ký ức đẹp đẽ cho con trẻ cùng hương vị bánh que MIX tràn ngập dư vị tuổi thơ.

Bên cạnh bài thi đạt giải cao nhất, 10 bài dự thi tiêu biểu khác cũng lần lượt được gọi tên trong Top 10 và nhận giải thưởng giá trị của chương trình.

Thí sinh Vũ Thị Huyền Trang (giữa) giành giải Nhất của cuộc thi. Ảnh: Thai Corp International

Bên cạnh đó, trong buổi trao giải, Tập đoàn Thai Corp International và Công ty Variety Foods International đã đánh dấu cột mốc ký kết thỏa thuận hợp tác nhân dịp hai năm ra mắt sản phẩm bánh que MIX tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt, Tập đoàn Thai Corp International Việt Nam cũng nhận được chiếc cúp danh giá "The Best Partner and Distributor in 2022" từ đại diện Công ty Vfoods.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện hai bên đối tác là ông Tul Wongsuphasawat - Chủ tịch Kinh doanh sản phẩm hàng tiêu dùng Tập đoàn BJC ThaiLand và bà Weenaththa Likitkom, Giám đốc điều hành - đại diện Công ty Vfoods Thailand. Theo đó, thỏa thuận hợp tác này được xem như một tín hiệu tích cực cho thị trường FMCG Việt Nam (Fast Moving Consumer Goods -ngành hàng tiêu dùng nhanh), thúc đẩy ngành hàng này tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Đồng thời thể hiện sự cam kết của cả hai bên trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cho khách hàng Việt.

Đại diện của Tập đoàn Thai Corp International và Công ty Variety Foods International tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thai Corp International

"Chỉ 10 giây thành triệu phú" - cuộc thi quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức bởi Vfoods MIX Vietnam, diễn ra từ ngày 7/10 đến ngày 10/12. Người dự thi cần chụp ảnh hoặc tạo video cùng sản phẩm bánh que MIX, sau đó, đăng tải trên trang Facebook, Instagram hoặc TikTok cá nhân ở chế độ Công khai.

Vòng một diễn ra từ ngày 7/10/2022 đến ngày 11/11/2022. Trong vòng này, ban tổ chức lựa chọn 50 bài dự thi ấn tượng đủ điều kiện đi tiếp để vào vòng 2. Vòng 2 diễn ra từ ngày 3/12/2022 đến ngày 10/12/2022. Trong vòng này, một bài dự thi điểm cao nhất và 10 bài dự thi điểm cao tiếp theo sẽ được tính dựa trên những tiêu chí mà ban tổ chức đưa ra. Kết quả chung cuộc được công bố vào ngày 17/12/2022 với giá trị giải thưởng đặc biệt lên đến 500 triệu đồng.

Thai Corp International (Vietnam) Co. Ltd. (TCI) là công ty phân phối hàng tiêu dùng (FMCG) hàng đầu với hơn 25 năm kinh nghiệm. Hiện tại, Tập đoàn Thai Corp International (Vietnam) sở hữu mạng lưới phân phối tại 64 tỉnh thành, hơn 1.000 đại lý cho hơn 50.000 cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam, với hơn 300 đại diện kinh doanh tại các tỉnh và thành phố giúp cung cấp dịch vụ nhanh và trực tiếp tới các siêu thị, địa lý, cửa hàng nhỏ lẻ... Các sản phẩm tiêu biểu gồm: bánh que Mix, Ichiban (nhãn hiệu đậu hũ đóng gói số một tại thị trường Việt Nam), cá hộp Ba Cô Gái, khăn giấy E’mos và Cellox, bánh gạo Yappy, Koh-Kae Chocoball...

Vfoods là một trong những nhà sản xuất bánh quy và snack hàng đầu tại Thái Lan. Với nguyên liệu tuyển chọn cẩn thận cộng hưởng quy trình sản xuất tiên tiến đã góp phần mang đến thành công cho các sản phẩm "cộp mác" VFoods. Cụ thể, thương hiệu bánh que Mix của Vfoods nổi tiếng đã có mặt tại hơn 30 quốc gia trên khắp thế giới và đặc biệt chiếm được tình cảm đông đảo của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam, tạo nên những thành tựu đáng tự hào cho sản phẩm bánh que đến từ Thái Lan này.

