Thaco thâu tóm hơn 1,4 ha đất An Bình City của Geleximco

Lô đất có diện tích hơn 1,4 ha nằm trong dự án An Bình City, phường Phú Diễn, dự kiến được Thaco xây tòa văn phòng 30-35 tầng.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định cho phép Tập đoàn Geleximco chuyển nhượng một phần dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) cho Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group). Lô đất có ký hiệu VP1 thuộc khu đô thị Thành phố Giao lưu, phường Phú Diễn (Hà Nội), giáp trụ sở Bộ Công an.

Diện tích chuyển nhượng hơn 1,4 ha, trong đó tổng diện tích sàn xây dựng gần 95.000 m2. Khu đất này có chức năng văn phòng, thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (officetel) với chiều cao 30-35 tầng, bố trí ba hầm, mật độ xây dựng 46%.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.850 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành chuyển nhượng trong quý IV năm nay. Hiện lô đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chưa xây dựng công trình.

UBND TP Hà Nội yêu cầu hai bên hoàn tất chuyển nhượng và bàn giao phần dự án trong 60 ngày. Geleximco cần bàn giao hồ sơ, giải quyết quyền lợi các đối tác, khách hàng và hoàn thành nghĩa vụ tài chính phát sinh. Thaco Group sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ chủ đầu tư với phần dự án trên và cần đảm bảo tiến độ triển khai.

Dự án An Bình City có quy mô gần 9,6 ha, gồm 8 khối nhà chung cư đã bàn giao, 4 khối văn phòng, thương mại dịch vụ và một khách sạn. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 10.000 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 6.000 người.

Thành lập năm 1993, Geleximco được biết đến là tập đoàn đa ngành với các mảng chính như sản xuất công nghiệp, bất động sản, thương mại dịch vụ, tài chính. Đơn vị này đứng sau nhiều khu đô thị lớn tại Hà Nội, Quảng Ninh như khu đô thị Thành phố Giao lưu, khu đô thị Lê Trọng Tấn, Cái Dăm...

Về Thaco, đây là doanh nghiệp tư nhân đa ngành do ông Trần Bá Dương sáng lập năm 1997 với thế mạnh sản xuất và lắp ráp ôtô. Sau hơn 25 năm hoạt động, tập đoàn đã mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp, logistics, nông nghiệp và đầu tư hạ tầng.

Ngọc Diễm