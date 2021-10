Thaco tặng 1.000 smart tivi cho ngành giáo dục Trà Vinh

Thaco vừa trao 1.000 smart tivi làm thiết bị phục vụ việc dạy và học trực tuyến cho ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh cùng 30.000 bộ kit test nhanh.

Để hỗ trợ học sinh tiếp cận chương trình giáo dục, chiều ngày 7/10, Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) đã trao tặng cho ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh 1.000 smart tivi. Thaco mong muốn sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn.

Cũng trong dịp này, Thaco trao tặng 30.000 bộ kit test nhanh Covid-19 cho tỉnh Trà Vinh nhằm góp phần hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác xét nghiệm tầm soát, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

Thaco trao tặng tỉnh Trà Vinh 1.000 smart TV và 30.000 kit test nhanh Covid-19. Ảnh: Thaco

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Lê Văn Hẳn- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh gửi lời cảm ơn đến công ty. Ông Hẳn cho biết, sự hỗ trợ này từ Thaco rất kịp thời, thiết thực, giúp tỉnh thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân.

Tỉnh Trà Vinh có 402 trường học các cấp phổ thông, nhiều trường vùng sâu bị chia cắt bởi hệ thống kinh rạch chằng chịt, địa hình khá phức tạp. Người dân tộc Khơ Me chiếm 29% dân số. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường, các dụng cụ dùng cho việc dạy và học trực tuyến cũng thiếu thốn. Do đó, những hỗ trợ của Thaco có ý nghĩa to lớn với ngành giáo dục nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Từ khi bùng phát dịch đến nay, Thaco đã tài trợ vật tư y tế cùng các sản phẩm hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước với kinh phí hơn 930 tỷ đồng. Trong đó có hơn 3,7 triệu bộ kit test nhanh Covid-19; 63 xe chuyên dụng vận chuyển vắc xin; 63 xe tiêm chủng lưu động; 30 xe cứu thương; một xe chụp X-Quang và xét nghiệm lưu động. Doanh nghiệp cũng điều động hỗ trợ 51 xe tiêm chủng cơ động cùng nhiều vật tư, trang thiết bị y tế cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch.

