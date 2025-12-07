Thaco sẽ sản xuất đầu máy toa xe tàu điện đô thị, tàu cao tốc

Tập đoàn Trường Hải (Thaco) bắt tay với Hyundai Rotem để nhận chuyển giao công nghệ, sản xuất đầu máy tàu điện đô thị và tàu cao tốc ở trong nước.

Tập đoàn Thaco và Huyndai Rotem mới ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về nội địa hóa sản xuất đầu máy toa xe (rolling stock) cho tàu điện đô thị, tàu cao tốc tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Huyndai Rotem sẽ chuyển giao công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực công nghiệp đường sắt để Thaco sản xuất trong nước và mang thương hiệu của doanh nghiệp Việt. Đối tác Hàn Quốc cũng hỗ trợ xây dựng hệ thống tích hợp đồng bộ từ đầu máy toa xe, thông tin tín hiệu cho đến các hạng mục cơ khí và điện.

Thaco cho biết điều này giúp họ từng bước làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ như sản xuất, quản lý vận hành, bảo trỉ bảo dưỡng và sửa chữa theo tiêu chuẩn quốc tế.

Công ty của ông Trần Bá Dương sẽ đầu tư xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt gồm khu sản xuất đầu máy toa xe, hệ thống đường thử khép kín và trung tâm sửa chữa có diện tích 786 ha tại phường Bình Cơ (TP HCM).

Đoàn tàu do Hyundai Rotem (Hàn Quốc) sản xuất và bàn giao năm 2020. Ảnh: Website Hyundai Rotem

Thỏa thuận giữa Thaco và Hyundai Rotem được ký trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai chiến lược phát triển công nghiệp đường sắt. Doanh nghiệp này cũng đề xuất thực hiện nhiều dự án trọng điểm, quy mô hàng chục tỷ USD.

Đầu năm nay, Thaco được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất toa tàu, đầu máy của đường sắt tốc độ cao.

Đến tháng 5, họ đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với tổng mức đầu tư khoảng 61,35 tỷ USD. Trong đó, họ cam kết tự thu xếp 20% vốn (gần 12,3 tỷ USD). Số còn lại sẽ vay từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Thaco kiến nghị Chính phủ bảo lãnh và hỗ trợ lãi vay trong 30 năm, được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ dự án.

Công ty của ông Trần Bá Dương cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành dài 47 km. Trường hợp không được lựa chọn làm nhà đầu tư, họ vẫn bàn giao toàn bộ kết quả nghiên cứu cho thành phố và không yêu cầu hoàn trả chi phí.

Thaco đang có kế hoạch nâng vốn điều lệ từ khoảng 30.500 tỷ đồng lên 40.520 tỷ đồng trong tháng này, thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu. Doanh nghiệp cho biết việc này để ghi nhận và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đồng thời bổ sung nguồn lực tài chính triển khai các dự án đầu tư trọng điểm.

Phương Đông